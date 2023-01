Stadt: Kehrausfälle könnten die Gebühren sinken lassen – für alle

Von: Thomas Machatzke

Bei Kehrausfällen profitieren alle Bürger fürs Folgejahr, nur der konkret Benachteiligte profitiert nicht konkret. © Susanne Kornau

Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Dass die Gelder, die die Stadt Lüdenscheid mit Einzug der Gebühren für die Straßenreinigung immer am Anfang des Jahres einzieht, dem städtischen Haushalt zu Gute kommen, wenn am Ende gar keine Straßenreinigung stattfindet, weist die Pressestelle der Stadt zurück.

Lüdenscheid – „Nicht korrekt ist, dass der städtische Haushalt durch nicht durchgeführte Reinigung ansteigen würde“, heißt es in der Stellungnahme, „es handelt sich hier um Gebühren, bei deren Kalkulation immer die tatsächlichen Gebühreneinnahmen sowie die tatsächlichen Kosten berücksichtigt werden. Nicht durchgeführte Reinigungen wie auch ein nicht notwendiger Winterdienst verursachen immer auch geringere Kosten als kalkuliert, was im Folgejahr bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt wird. Damit werden nicht erbrachte Leistungen, die zu einer Kostenminderung führen, automatisch an alle Gebührenzahler erstattet, allerdings nicht ‚objektscharf‘.“

Mit anderen Worten: Wenn der STL nicht reinigt, stellt er der Stadt auch keine Reinigung in Rechnung. Und wenn der Ansatz bei den Abgaben fürs neue Jahr dann geringer ausfällt, profitieren alle Bürgerinnen und Bürger.

Nur: Derjenige, der im Jahr 2022 seine Gebühren bezahlt hat, dafür aber keine Gegenleistung erhalten hat, der profitiert auch nicht mehr als derjenige, vor dessen Haustür wöchentlich der Kehrwagen seinen Dienst getan hat.



Kurzum: Die Stadt sieht ihr Vorgehen als durch die Satzung gedeckt an. Vom STL gibt es für die Stadt auch keine Aufstellung über nicht durchgeführte Reinigungsleistungen, wie die Pressestelle feststellt. „Bisher wurde immer eine Einzelfallprüfung durchgeführt“, heißt es weiter.



Die Einzelfallprüfung indes gibt es nur, wenn der Bürger sie einfordert. Dass der STL die Bürger bei Beschwerden – wie im Fall von Sven Schulte an der Grebbecke (wir berichteten) – nicht darüber aufklärt, welche Möglichkeiten sie haben, führt indes auch dazu, dass es eben nicht viele Bürger gibt, die diese Einzelfallprüfung einfordern.

Satzungskonform mag das städtische Handeln sein, ist es deshalb aber auch bürgernah?