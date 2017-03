Staberger hören Vortrag über Darmkrebs

Lüdenscheid - Schüler eines Biologie-Leistungskurses der beiden Staberger Gymnasien haben am Mittwoch einen anschaulichen Vortrag von Prof. Dr. Gerhard Heil, Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie in Hellersen, über die Entstehung von Darmkrebs gehört.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Kooperation zwischen Klinikum und Staberg statt, die unter dem Titel „Schule trifft Chirurgie“ bekannt ist.

Der Vortrag bildete den Auftakt einer insgesamt dreiteiligen Vortragsreihe am Geschwister-Scholl-Gymnasium, einer sich anschließenden Hospitation der Schüler im Krankenhaus und ihrer Mitwirkung an der Info-Veranstaltung „Der Darmtumor gestern – heute – morgen“ am 18. März.

Optimale Abi-Vorbereitung nebenbei

Berücksichtigt werden, wie bei interdisziplinären Behandlungskonzepten im Klinikum, auch Themen aus der Pathologie und der Chirurgie.

Lehrer Michael Haferberger sagte zu seinen Schülern, die unmittelbar vor dem Abitur stehen, die Vorträge seien insbesondere für den Themenkomplex Genetik ganz nebenbei eine optimale Prüfungsvorbereitung.

Veranstaltung im Seminarzentrum des Klinikums

Die Veranstaltung „Der Darmtumor – gestern – heute morgen“ aus der Reihe „Gesundheit im Dialog“ findet am Samstag, 18. März, von 10 bis 12 Uhr im Seminarzentrum des Klinikums (Haus 7) statt.

Das Klinikum, die AOK Nordwest und die Schüler des Bio-Leistungskurses laden alle Interessierten dazu ein. Denn das Ziel aller Kooperationspartner ist es, über die Behandlungs- und insbesondere Vorsorgemöglichkeiten bei Darmkrebs zu informieren.

