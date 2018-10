Zwei Mädchen wegen Sachbeschädigung unter Anklage

Lüdenscheid - Die mutwillige Zerstörung von Inventar an der Theodor-Heuss-Realschule wird ein gerichtliches Nachspiel haben.

Die Hagener Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Sachbeschädigung gegen zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen aus Lüdenscheid erhoben.

Den Schülerinnen wird zur Last gelegt, Mitte Juli an der Theodor-Heuss-Realschule im Wefelshohl einen Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro verursacht zu haben.

Ein Anwohner hatte die Mädchen laut Polizeibericht dabei beobachtet, wie sie vom Dach der Turnhalle Steine auf Oberlichter des Gebäudes geworfen haben. Dabei waren unter anderem Glaskuppeln und ein Waschbecken im Inneren zu Bruch gegangen.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens waren die Eltern zu einer Anhörung bei der Polizei vorgeladen. Die Beschuldigten gelten laut Jugendgerichtsgesetz als strafmündig.

Die Hauptverhandlung vor dem Jugendrichter am Amtsgericht ist noch nicht terminiert. Der Prozess wird in nichtöffentlicher Sitzung stattfinden.