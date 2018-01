Auf den Spuren der Eisenbahnen in Europa

Lüdenscheid - Ein Haus, das eindeutig als ehemaliges Bahnhofsgebäude zu erkennen ist, davor lässt sich noch ein Gleisbett erahnen, Schienen gibt es indes nicht mehr: Mit Bildern wie diesem für den Monat Dezember hat der Lüdenscheider Dennis Köthur auch für 2018 wieder einen Kalender mit Fotos stillgelegter Bahnstrecken aufgelegt.

In seiner Freizeit ist er nicht nur als „Eisenbahnarchäologe“ in ganz Europa unterwegs, sondern unternimmt auch Fahrten mit anderen Schienenbegeisterten auf Draisinenstrecken. Das hat ihn inspiriert, in diesem Jahr drei Kalender zu produzieren: Zwei mit Fotos stillgelegten Bahntrassen, wobei er jeweils unterschiedlich Motive für die kleinere und die größere Ausgabe im Din-A3-Format ausgewählt hat, und eine Sonderausgabe mit Fotos von Draisinenstrecken, auf denen er unter anderem in Norwegen unterwegs war.

Entstanden sind die Fotos 2016 und 2017. Weitere Informationen dazu finden Interessierte auf der Internetseite www.streckenvogel.de.

Erhältlich sind die Kalender über die Internet-Seite www.streckenvogel.de oder im Bahnhofskiosk an der Bahnhofsallee. Sie kosten 19,95 Euro (I.G. Draisine), 29,95 Euro (Modell „Barth“ Din-A4-Format) oder 44,95 Euro (Modell „Buttstädt“ Din-A3-Format).