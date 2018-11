Spritmangel: Erste Tankstelle in Lüdenscheid war betroffen

Lüdenscheid - Erst ärgerten sich Autofahrer über die hohen Spritpreise, jetzt können sie in einigen Regionen froh sein, wenn sie überhaupt noch Benzin oder Diesel erhalten. Auch im Märkischen Kreis geht den ersten Tankstellen der Sprit aus. An einer Aral-Tankstelle in Kierspe war Diesel von Freitag bis Sonntag ausverkauft. In Lüdenscheid blieb der Zapfhahn für Super E5 an einer Tankstelle für fast zwei Tage trocken.

Bislang betrifft es nur einzelne Sorten an einzelnen Tankstellen, doch die Ursache für die Versorgungsengpässe ist noch nicht beseitigt. Durch die anhaltende Trockenheit ist der Rhein an vielen Stellen sehr flach. Tankschiffe, die Diesel, Heizöl und Benzin ins Ruhrgebiet und ins Rheinland bringen, können deshalb nur zu gut einem Drittel beladen werden. Im Ergebnis kommt viel weniger Kraftstoff an den großen Umschlagplätzen in Köln und Duisburg an.

„Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Engpässe, aber in diesem Ausmaß habe ich das noch nicht erlebt“, sagt Maik Klapperich, Inhaber der Aral-Tankstelle an der Talstraße. Er war in der vergangenen Woche selbst betroffen, als sein Vorrat an Super E5 aufgebraucht war. Erst anderthalb Tage später erreichte ihn eine neue Lieferung. Dabei hat Klapperich kaum Einflussmöglichkeit. Er ist auf die Disponenten bei Aral angewiesen. Einen Tag vorher werden ihm per E-Mail die Lieferungen angekündigt. Er hofft, dass man ihn rechtzeitig beliefert.

Am Montag waren bei ihm alle Sorten erhältlich, seine Tanks sind wieder gut gefüllt. Die BFT-Tankstelle von Peter Kirfel, Esso an der Heedfelder Straße und die Jet-Tankstelle an der Bräuckenstraße verfügen ebenfalls noch über ausreichend Reserven, wie am Montag eine Umfrage der LN ergab. Hamsterkäufe von Autofahrern wie in anderen Regionen Deutschlands gab es in Lüdenscheid bislang nicht.

Auch die Firma Franz Richter GmbH & Co. KG, Lüdenscheider Mineralöl-Händler und Tankstellenbetreiber, hat die Lager gut gefüllt. Das Unternehmen hat anders als Konzern-Tankstellen den Vorteil, dass es nicht auf Lieferungen angewiesen ist, sondern sich die Kraftstoffe selbst besorgen kann. „Die Ware, die ich benötige, bekomme ich auch“, sagt Geschäftsführer Arnt Richter.

Der Aufwand allerdings ist größer als in der Vergangenheit und die Preise höher. Durch die hohen Frachtkosten für die Rheinschiffe, die die Preise in NRW in die Höhe treiben, lohnen sich für ihn mittlerweile auch längere Fahrten – fast bis an die Küste. So ist es für Richter derzeit günstiger, mit dem Tanklastzug direkt nach Bremen zu fahren, um dort Diesel, Benzin oder Heizöl zu kaufen, als nach Duisburg oder Dortmund. Das wird vorerst so bleiben. Ein Ende des Niedrigwassers im Rhein ist derzeit nicht abzusehen.