Lüdenscheid - Obwohl die Spritpreise derzeit sinken: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen Tankbetrug begangen.

Die Polizei ermittelt wegen Tankbetruges gegen einen bislang unbekannten Mann.

Wie es heißt, füllte der Verdächtige am Dienstag um kurz nach 10 Uhr an einer Station an der Altenaer Straße den Tank seines Wagens und fuhr davon, ohne zu bezahlen.

Die Ermittler der Wache sicherten die Aufnahmen aus der Überwachungskamera und leiteten ein Verfahren ein.