DGB spricht von handfestem Skandal

Lüdenscheid - Die neu gewählte NRW-Landesregierung und die sie bildende Koalition aus CDU und FDP haben, so sieht es der DGB Märkischer Kreis, harte Einschnitte für arbeitende Menschen angekündigt.

„Im Koalitionsvertrag“, scheibt der DGB in einer Pressemitteilung, „finden sich Projekte wie die Abschaffung des Tariftreuegesetzes und eine Bundesratsinitiative zur Novellierung des Arbeitszeitgesetzes, um die vorgeschriebenen Ruhezeiten weitestgehend einzukürzen“.

„Gerade das Vorhaben bei der Arbeitszeit ist ein handfester Skandal“, befindet der Vorsitzende des DGB MK, Bernd Schildknecht. „Quasi als Randnotiz im Koalitionsvertrag kommt nun das, was die Parteien im Wahlkampf unterschlagen haben: Die Rechte arbeitender Menschen massiv einzukürzen.“ Damit habe man keinen Wahlkampf gemacht. „Wohl ganz bewusst“, wie Schildknecht vermutet.

Thema Tariftreue: Anstelle der bestehenden Regelung, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen weitestgehend zur Zahlung von Tariflöhnen verpflichtet, solle demnächst nur noch der Mindestlohn als untere Grenze gelten. „Das heißt, dass der Staat sich künftig aktiv am Lohndumpingwettbewerb beteiligen wird.“

Thema Arbeitszeit: Statt bislang vorgeschriebener elf Stunden Ruhezeit am Tag wolle die Landesregierung eine weitestgehende Abschaffung der Ruhezeiten beschließen. Medienberichten zufolge wolle man sich am EU-Recht orientieren, das kein Höchstmaß an Arbeitszeit am Tag kenne. „Hier will die FDP wie einst bei der ‚Mövenpick-Steuer‘ gerade das Gaststättengewerbe bevorteilen. Nach dem Motto: Wer bis 3 Uhr auf einer Feier bedient, soll um 7 Uhr auch Frühstücksdienst machen dürfen“, meint der Gewerkschafter. Aber auch der Metall-Arbeitgeberverband fordere mehr Flexibilität bei Ruhezeiten. Schildknecht: „Wenn jetzt auch noch die Herrschaft über die eigene Freizeit immer mehr fallen soll, weil man dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen hat, fällt ein wichtiges Stück Privatautonomie. Dieses Vorhaben führt dazu, dass Tagesarbeitszeiten erlaubt werden könnten, die es zuletzt im Kaiserreich gegeben hat.“

Abschließend hebt Bernd Schildknecht hervor, was dieses Vorhaben für das Ehrenamt bedeuten könnte: „Schon heute hören wir aus den Verbänden, dass die Freistellung für einen Rettungseinsatz zum Beispiel für die Feuerwehr immer mehr zum Problem wird. Wie soll sich das denn entwickeln, wenn hier noch mehr Flexibilität eingefordert wird?“