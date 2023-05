Sprengungen und Online-Trend: Sparkasse schließt Filiale und Geldautomaten

Von: Leon Malte Cilsik

An zwei Tagen nacheinander gab die Sparkasse an Volme und Ruhr die Schließung von insgesamt sechs Standorten bekannt, darunter eine Filiale. Die Gründe werden klar benannt.

Lüdenscheid – Die Sparkasse an Volme und Ruhr stellt zum 1. Juli 2023 den persönlichen Service in der Geschäftsstelle am Rathausplatz ein. Bleiben solle nur noch der SB-Service – das geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervor.



„Über 70 Prozent unserer Privatkunden erledigen ihre Bankgeschäfte bereits online“, erläutert Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse: „Die Kunden können immer mehr Tätigkeiten rund um das Girokonto von zu Hause oder unterwegs online erledigen. Besuche in den Geschäftsstellen für den Service rund um das Konto nehmen kontinuierlich ab.“

Daher werde der Standort am Rathausplatz nun in eine SB-Geschäftsstelle umgewandelt – bereits vor drei Jahren waren die Berater mit ihren Kunden vom Rathausplatz in die Hauptstelle gewechselt.

Die Sparkasse schließt ab Juli ihre Filiale am Lüdenscheider Rathausplatz. © Malte Cilsik

„Diese Veränderung wurde von den Kunden positiv aufgenommen, da die Hauptstelle an der Jockuschstraße nur wenige hundert Meter entfernt liegt, Parkmöglichkeiten bietet und die Räumlichkeiten mehr Diskretion ermöglichen“, sagt Vorstandsmitglied Frank Mohrherr.

Am Rathausplatz in Lüdenscheid bleibe der gesamte SB-Service, von den drei Geldautomaten bis hin zu den Service-Terminals und Kontoauszugsdruckern. Die bisherigen Service-Mitarbeiter sollen in andere Bereiche der Sparkasse wechseln.

Wegen Sprengungen: Sparkasse schließt fünf Geldautomaten

Ein Tag nach Bekanntwerden der Schließung ihrer Filiale am Rathausplatz gab die Sparkasse an Volme und Ruhr dann am Donnerstag die Schließung von insgesamt 13 Geldautomaten-Standorten ab Juli bekannt – ebenfalls in einer Pressemitteilung. Fünf davon befinden sich in Lüdenscheid, die übrigen in Hagen und Herdecke.

Die Sparkasse führt als Begründung die bundesweit seit Jahren steigenden Zahlen von Geldautomaten-Schließungen an – 2022 sei es alleine in NRW zu 182 Vorfällen gekommen.

„Auch unsere Sparkasse ist in den letzten Jahren mehrfach von Sprengangriffen betroffen gewesen, zweimal in Hagen und einmal in Schalksmühle. Die Gebäudeschäden waren enorm, zum Glück sind bisher keine Menschen zu Schaden gekommen“, sagt Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Ende 2022 habe das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter bundesweit die Geldautomaten in einheitliche Risikoklassen eingestuft. Anschließend sei mit der lokalen Polizei eine Begehung und Beurteilung der Geldautomaten-Standorte im Geschäftsgebiet der Sparkasse an Volme und Ruhr erfolgt.

„Daraus resultieren nun die Schließung von insgesamt 13 Automaten und weitergehende Sicherungsmaßnahmen an den verbleibenden Standorten“ sagt Walter. So sollen letztere ab dem 1. Juli von 23 bis 6 Uhr geschlossen bleiben.

Schließung von Geldautomaten: Sprengungen eine Gefahr für die Bevölkerung

In Lüdenscheid werden die folgenden Automaten geschlossen: Brockhauser Weg, Hellersen-Höh, Wilhelmstraße, Kluse und Klinikum.

Auf Anfrage von come-on.de, wieso gerade der eigentlich geschützt liegende Standort im Klinikum besonders von einer Sprengung gefährdet sei, sagte Sparkassen-Sprecher Volker Schnippering: „Bei der Einstufung in die Risikoklassen wurden verschiedene Kriterien berücksichtigt. Im Klinikum ist die Gefährdung für die Bevölkerung ein wichtiger Faktor. Wenn es dort zu einer Sprengung kommen sollte, hätte das fatale Folgen.“

Die Sparkasse betont, dass mit 32 verbleibenden Automaten die Bargeldversorgung im Geschäftsgebiet weiterhin gesichert sei.