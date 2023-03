Brückensprengung: Gleich drei Info-Termine für Bürger

Von: Stefan Herholz

Teilen

Die Sprengung der Autobahnbrücke wird für Wochen Auswirkungen auf den Verkehr der umliegenden Stadtteile haben. © Cedric Nougrigat

Die für den 7. Mai geplante Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede wird für mehrere Wochen spürbare Auswirkungen haben auf die Region – und zwar sowohl auf die Verkehrsführung als auch auf die angrenzenden Stadtteile.

Lüdenscheid – Die konkreten Folgen, vor allem aber die Lösungen für diese Zeit stellen der Bürgermeister und Bürgerbeauftragte Sebastian Wagemeyer und die Autobahn GmbH des Bundes am Montag, 13. März, bei drei Informationsveranstaltungen in der Rathmecke vor. Die Plätze sind jeweils begrenzt; wer daran teilnehmen möchte, könne sich ab sofort über das „Brückenbauer“-Büro anmelden.

In der Mitteilung des Büros heißt es weiter, dass im Vorfeld, vor allem aber im Nachgang der Sprengung die Altenaer Straße (L530) im Bereich der Brücke für einige Zeit voll gesperrt werden müssen. Auch die direkt entlang der Autobahnbrücke verlaufende Straße „Im Wiesental“ werde länger nicht befahrbar sein. Die Konsequenz daraus: Die drei Stadtteile Eggenscheid, Dickenberg und Rathmecke werden über mehrere Wochen schwieriger zu erreichen bzw. zu verlassen sein. Daraus ergeben sich, dem Büro zufolge, mehrere Fragen. Zum Beispiel: Wie fließt in dieser Zeit der Verkehr zwischen Lüdenscheid und Altena? Wie erreichen Polizei, Feuerwehr, Notärzte und auch Müllfahrzeuge die drei Stadtteile? Wie verkehren die Linienbusse?



Antworten auf wichtige Fragen

Antworten auf diese Fragen wollen der Bürgerbeauftragte Sebastian Wagemeyer und Mitarbeiter der Autobahn GmbH am 13. März geben. Zudem stellen sie am 13. März ein umfassendes Konzept vor, das die Stadt Lüdenscheid und das „Brückenbauer“-Büro in den vergangenen Wochen und Monaten zusammen mit den Projektverantwortlichen der Autobahn GmbH und des Landesbetriebs Straßen.NRW entwickelt haben. Daran mitgewirkt haben außerdem auch die Polizei, die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG), Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL).



Die zentrale Info-Veranstaltung findet im Saal der Evangelischen Kirchengemeinde Oberrahmede, Rathmecker Weg 32 statt. Hier finden jeweils 150 Interessierte gleichzeitig Platz. Deshalb gibt es insgesamt drei Präsentationsblöcke. Der erste beginnt um 17 Uhr, der zweite um 18 Uhr und der letzte um 19 Uhr. Darüber hinaus stehen alle Mitglieder des Arbeitskreises ab 17 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung.



Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Das „Brückenbauer“-Team bittet um Verständnis dafür, dass sich die Veranstaltung vor allem an Anwohnerinnen und Anwohner der drei von der Sprengung besonders betroffenen Stadtteile richtet sowie an dort ansässige Unternehmen und Gastronomen.





Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben ab sofort Gelegenheit, sich über per E-Mail an aktiv@bruecken-bauer.info beim Büro „Brückenbauer“ einen Platz für ein Zeitfenster ihrer Wahl zu sichern. Die erfolgreiche Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. Alternativ können Plätze auch telefonisch unter der 02351/17 1766 oder der 02351 / 17-1741 reserviert werden.