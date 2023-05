Sprengung der Talbrücke Rahmede: Das müssen Sie vor Sonntag wissen

A45

An diesem Sonntag (7. Mai) wird die Rahmede-Talbrücke gesprengt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum historischen Ereignis in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Das einsturzgefährdete Bauwerk ist seit Ende 2021 gesperrt. Die Menschen vor Ort wollen die Sprengung am Sonntag (News-Ticker mit Livestream hier) mit Familie und Freunden erleben – und möglichst gute Sicht auf die einstürzende Brücke.

Wie wird gesprengt? Was ist die Herausforderung?

Laut Planungen soll am Sonntag um 12 Uhr das entscheidende Signal ertönen: Dann sollen 150 Kilogramm Sprengstoff den 17.000 Tonnen schweren, 450 Meter langen und bis zu 70 Meter hohen Beton-Stahl-Giganten aus den 1960er-Jahren präzise zu Boden bringen. Die Brückenpfeiler sollen kollabieren, die Brücke werde dem gewünschten Szenario zufolge akkurat in ein gewaltiges Fallbett stürzen, hatte der erfahrene Sprengmeister Michael Schneider erläutert. Das Bauwerk muss „haargenau“ auf das Fallbett runterkommen, dürfe auch nicht abrutschen. Die Bebauung direkt unterhalb der Brücke – gesichert mit sandgefüllten Seecontainern gegen die erwartete Druckwelle – macht die Aktion extrem herausfordernd.

Wie läuft die Sprengung in Lüdenscheid ab?

Ab 9 Uhr darf der etwa 200 Meter breite Radius rund um die Talbrücke nicht mehr betreten werden. Anschließend wird der Bereich mit Suchhunden kontrolliert. Bereits um 11.35 Uhr ertönt ein erstes Sprengsignal (ein langer Fanfarenton), dann müssen alle noch verbliebenen Personen den Sperrbereich unverzüglich verlassen. Um 11.55 Uhr kündigen zwei kurze Fanfarentöne die bevorstehende Zündung an. Um 11.59 Uhr erfolgt eine kleine Vergrämungssprengung, um Vögel an der Brücke aufzuscheuchen. Um Punkt 12 Uhr zündet Sprengmeister Michael Schneider die Sprengladung. Erst mit der Entwarnung – drei kurze Fanfarentöne – ist die Sprengung offiziell beendet. Dann wird auch der Sperrbereich wieder geöffnet, Anwohner können zurück in ihre Häuser.



+ Erst sprengen, dann neu bauen: Das Luftbild zeigt aus der Vogelperspektive, wie schmal der unbebaute Korridor ist, in den die leicht gekrümmte Brücke aus einer Höhe von 70 Metern ins Fallbett stürzen soll. © Carsten Engel

Wie viele Anwohner müssen evakuiert werden?

Etwa 65 Personen wohnen im Sperrbereich. Sie müssen bis spätestens 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Die meisten von ihnen kommen privat unter, einige werden im Gemeindezentrum Oberrahmede versorgt. Zwei gesundheitlich beeinträchtigte Anwohner werden mit dem Rettungswagen abgeholt.



Lässt sich die Sprengung vor Ort verfolgen?

Die Stadt Lüdenscheid will verhindern, dass Menschen zu nah an die Brücke gelangen. Daher gilt am Sonntag von 9 Uhr bis zum Entwarnungssignal am Mittag eine Allgemeinverfügung. Der Sperrbereich wird durch eine Menschenkette des THW abgesichert. Die Talbrücke ist von einigen umliegenden Straßen außerhalb des Sperrbereichs gut einzusehen, Sprengtouristen müssen allerdings zu Fuß unterwegs sein. Denn: Um Feuerwehr und Rettungsdienst freie Fahrt zu ermöglichen, werden mehrere Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt (unter anderem Claudiusstraße, Römerweg, Altenaer Straße zwischen Hemecker Weg und Lennestraße, Im Wiesental, Fuelbecker Straße und Brockhauser Weg). Entlang des Autobahnzubringers wird ein absolutes Halteverbot ausgesprochen. Weil auch die Straße Im Grund gesperrt ist, wird die Bedarfsumleitung am Sonntag über die Kreishauskreuzung und die Rahmedestraße geführt.



Welche Möglichkeiten gibt es noch?

„Aus nächster Nähe einen guten Blick auf das Bauwerk und die Sprengung zu haben, ist wegen der vielen Gefahren und Sicherheitskontrollen schwierig“, sagt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und appelliert, das Public- Viewing auf dem Bahnhofsgelände zu nutzen. Los geht es hier um 10 Uhr. Alternativ ist die Sprengung auch live von zuhause aus zu verfolgen – im Internet unter anderem mit Live-Stream und Ticker auf come-on.de (ab 9 Uhr am Sonntag).

Wie wird das Wetter zum Sprengtermin?



Unbeständig. Laut Prognose soll es am Sonntagmittag in Lüdenscheid bei 15 Grad Celsius regnen. Für den Sprengmeister ist das kein Problem. Nur bei dichtem Nebel müsste die Sprengung verschoben werden.



