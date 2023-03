Sprengung der Talbrücke Rahmede: Erste Vollsperrung schon am Montag

Von: Jan Schmitz

Die Sprengung der Talbrücke Rahmede ist erst für den 7. Mai geplant. Doch schon am kommenden Montag wird die erste Straße in Lüdenscheid dafür vollgesperrt.

Lüdenscheid - Das teilte die Stadt Lüdenscheid am Donnerstagnachmittag mit. Wenn die Talbrücke Rahmede am 7. Mai gesprengt wird, soll ein darunter verlaufender Wall aus Erde und Schotter den Aufprall der Trümmerteile dämpfen. Dieses sogenannte Fallbett wird ab der kommenden Woche auch im unteren Bereich der Straße „Im Wiesental“ an- und aufgeschüttet, wie die Stadt weiter ausführt. Aus diesem Grund wird der Abschnitt der Straße, der zwischen dem Grundstück mit der Hausnummer 1 und der Abzweigung zur Altenaer Straße liegt, ab kommenden Montag, 20. März, voll gesperrt.

Weil das gigantische Fallbett anschließend auch noch abgetragen werden muss, dauert die Vollsperrung nach Angaben der Stadt Lüdenscheid mehrere Monate – voraussichtlich bis zum 1. Juli. Dieser Termin geht aus der Sondergenehmigung hervor, die der Fachdienst Bauservice der Stadt Lüdenscheid der mit den Arbeiten beauftragten Baufirma ausgestellt hat. Durch die Vollsperrung wird die Straße „Im Wiesental“ zur Sackgasse. Darauf weisen entsprechende Beschilderungen in Höhe der Hausnummer 13 sowie an der Einmündung „Römerweg“ hin, die zudem mit dem Hinweis „Anlieger bis Baustelle frei“ versehen werden.

Bei der Bürger-Informationsveranstaltung rund um die Sprengung der Talbrücke und die Vollsperrung der Altenaer Straße stellte die Autobahn GmbH am Montag zudem in Aussicht, dass eventuell ein Fußweg freibleiben könnte. Ob das tatsächlich möglich ist, werde sich jedoch erst bei den Arbeiten zeigen.