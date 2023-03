Sprengung der Rahmedetalbrücke: So fallen die Reaktionen auf den Termin aus

Von: Thomas Machatzke

Noch steht die Talbrücke Rahmede, doch am 7. Mai soll sie gesprengt werden. Die Reaktionen auf die Bekanntgabe des Sprengtermins waren in der Region durchweg positiv, auch wenn die Sauerländer lange auf diese Nachricht warten mussten. © Cedric Nougrigat

Die Bekanntgabe des Sprengtermins 7. Mai und die Reaktionen in der Region: Freude, Erleichterung, aber auch mahnende Worte. Ein Streifzug.

Lüdenscheid – Noch am Montag im Rat hatte der Bürgermeister eine Erwartungshaltung kundgetan. Beim nächsten Spitzengespräch zur Talbrücke Rahmede im März, hatte Sebastian Wagemeyer da erklärt, erwarte er spätestens die Bekanntgabe des Sprengtermins. Dann indes ging alles ganz schnell: Am Dienstagmittag – die Opposition in Düsseldorf hatte gerade ihren Antrag auf einen Untersuchungsausschuss zur Talbrücke präsentiert – trat auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin vor die Kamera und stahl ihr die Show, erklärte den 7. Mai zum Sprengtermin. Vier Monate und 20 Tage später als der ursprünglich angedachte späteste Sprengtermin (18. Dezember 2022). Ein Jahr, fünf Monate und fünf Tage nach Inkrafttreten der Sperrung. Aber immerhin.



Besser spät als nie: Die Reaktionen in der Region jedenfalls waren durchweg positiv, es waren Reaktionen der Freude und Erleichterung. Die Verkündung des Sprengtermins sei ein „psychologischer Befreiungsschlag“ und ein „deutlich sichtbares Zeichen dafür, dass es jetzt vorangeht“, stellte Sebastian Wagemeyer (SPD) fest und ergänzte, dass die Stadt bestens und vollumfänglich auf die Situation der damit einhergehenden Vollsperrung der Altenaer Straße vorbereitet sei.



Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Märkischen Arbeitgeberverbandes, war auch erfreut: „Der Sprengtermin steht. Endlich. Im Sinne unserer Mitgliedsbetriebe hätten wir uns das schon früher gewünscht. Nun erwarten wir, dass der Zeitplan des Gesamtprojektes nicht beeinträchtigt ist. Die Forderung ‚5 Jahre minus X’ muss weiterhin das Ziel bleiben.“



Ähnlich sieht es Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK). „Dass die Brücke nun am 7. Mai gesprengt wird, ist das dringend erforderliche, sichtbare Zeichen, dass am Neubau der Talbrücke unter Hochdruck gearbeitet wird“, sagte Stoffels, „ein solches Zeichen brauchte die Region, damit das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort nicht weiter schwindet. Auch bei den Beschäftigten wird die Zuversicht gestärkt, dass eine wesentliche Etappe auf dem Weg zum Ersatzneubau geschafft ist. Das Ziel ‚5 Jahre minus X’ muss konsequent weiterverfolgt werden und wird immer realistischer.“



Landrat Marco Voge (CDU) atmete auf, traut dem Braten aber noch nicht: „Endlich! Hoffentlich kann diese Ankündigung auch eingehalten werden“, stellte er fest, „der Sprengtermin ist eine gute Nachricht und ein erster wichtiger Schritt. Mehr aber nicht. Entscheidend bleibt nach wie vor der schnellstmögliche Neubau der Brücke. Dazu fehlt weiterhin ein belastbarer Zeitplan. Genau diese zuverlässige Perspektive braucht aber die Region.“



Den Zeitplan fordern auch Voges Parteifreunde Ralf Schwarzkopf und Florian Müller ein. „Ich habe mich nach den vielen Enttäuschungen der letzten Monate gefragt, ob denn auch der 7. Mai in diesem Jahr gemeint ist“, stellte der CDU-Bundestagsabgeordnete Müller süffisant fest, „aber tatsächlich ist der Sprengtermin eine wichtige Nachricht für die Region. Wenn die Brücke unten ist, fällt mir ein Stein vom Herzen. Es sind noch wichtige Punkte weiter offen: Wann kommt ein konkreter Zeitplan? Wie will die Bundesregierung unserer Region über den Neubau hinaus konkret helfen? Auch Antworten auf diese Fragen gehören zur selbsterklärten Chefsache des Verkehrsministers.“ Der Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf ergänzt: „Ich freue mich, dass der Termin nun da ist und hoffe, dass er Bestand haben wird. Wenn die Brücke gefallen und die Altenaer Straße wieder frei ist, wird das gut für die Moral der Menschen in Lüdenscheid sein. Was wir dann noch brauchen, wenn die Vergabe an das Generalunternehmen erfolgt ist, das ist ein verbindlicher Zeitplan für den Neubau.“



Für uns ist es aber noch wichtiger, dass dieser furchtbar belastende Durchfahrtsverkehr endlich aus der Stadt rauskommt. Hier muss dringend eine Entscheidung im Sinne der Bürger und der Stadt getroffen werden.

Schwarzkopfs SPD-Kollege im Landtag, Gordan Dudas, zeigte sich hocherfreut: „Das ist das Signal, auf das die Region gewartet hat“, stellte er fest, „als ich von der Nachricht gehört habe, war ich einfach happy. Wenn die Brücke erst liegt, hoffe ich, dass wir sie auch schnell abtransportieren können, sodass die Altenaer Straße wieder frei ist. Und dann können wir nach vorne schauen mit mit Vollgas den Neubau angehen.“ Seine sozialdemokratische Bundestagskollegin Nezahat Baradari ergänzte: „Wir freuen uns alle, dass es nun diesen Termin gibt. Die Witterungsverhältnisse waren schwierig, gerade in diesem Gelände. Da ging die Sicherheit vor. Aber nun haben wir diese gute Nachricht für die Region und können schauen, dass wir nun Tempo reinbringen in den Neubau.“



Der Sprecher der Bürgerinitiative A45-Lüdenscheid, Heiko Schürfeld, sprach gegenüber einer Agentur von einem „schönen Etappensieg“, dass der Bund nun endlich einen Termin nenne. „Für uns ist es aber noch wichtiger, dass dieser furchtbar belastende Durchfahrtsverkehr endlich aus der Stadt rauskommt. Hier muss dringend eine Entscheidung im Sinne der Bürger und der Stadt getroffen werden.“



Sei’s drum: Stadt und Region rüsten sich nun für den 7. Mai. Mit dem Termin hat das Verkehrsministerium in vielerlei Hinsicht einen Volltreffer gelandet: Am 7. Mai findet in der Schützenhalle die Messe Bauen & Wohnen statt, der Lions-Club bittet zur Oldtimer-Rallye mit Zieleinfahrt auf dem Rathausplatz. In der Innenstadt findet das Streetfood-Festival statt – und verkaufsoffen soll der Sonntag, wenn’s denn diesmal gelingt, auch noch sein. Kurzum: Es wird der Sonntag des Jahres in der Bergstadt werden, vielleicht nun sogar der Sonntag des Jahrzehnts.