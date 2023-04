Sprengung der A45-Brücke in Lüdenscheid: Hier werden Sperrbereiche eingerichtet

Von: Stefan Herholz

Am 7. Mai wird die marode Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid gesprengt. Ein Ereignis, das auch zahlreiche Zuschauer anlocken wird. Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Lüdenscheid nun Sperrbereiche festgelegt. Zudem wird es weitere Straßensperrungen und ein Flugverbot für Drohnen geben.

Lüdenscheid – Die Sprengung der Talbrücke Rahmede am 7. Mai wirft ihre Schatten voraus. Jetzt veröffentlicht die Stadt Lüdenscheid eine Allgemeinverfügung für den Tag der Sprengung. Darin festgehalten sind die Flächen, die am 7. Mai ab 9 Uhr als Sperrbereiche festgelegt wurden.

Darüber hinaus plant die Stadt Lüdenscheid, ab dem frühen Morgen des Sprengtages mehrere Straßensperren einzurichten und die Bedarfsumleitung zu verlegen.

Bereits ab 6 Uhr morgens gilt außerdem ein Flugverbot für Drohnen über den Sperrbereichen. Ausgenommen sind Drohnen, die von den Einsatzkräften zur Überprüfung des Sperrgebietes genutzt werden.

Sperrbereich 1: generelles Betretungsverbot

In einem direkten Radius von etwa 200 Metern rund um die Talbrücke Rahmede gilt am 7. Mai ab 9 Uhr ein absolutes Betretungsverbot zum Schutz für Leib und Leben. Das heißt, hier darf kurz vor der Sprengung nicht einmal der Sprengmeister selbst einen Fuß hineinsetzen. Der gesamte Bereich wird durch eine Menschenkette des Technischen Hilfswerks abgesichert.



Der Sperrbereich ist in der Allgemeinverfügung in einer Karte dargestellt und umfasst die folgenden Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken:



Altenaer Straße mit den ungeraden Hausnummern 225a, 225b, 227, 229, 231 und 233 sowie geraden Hausnummern 188, 190, 192, 192a, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206 und 208

Im Wiesental 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 und 11a

Sperrbereich 2: Betretungsverbot mit Ausnahmen

Ein Betretungsverbot gilt am 7. Mai auch in den beiden Bereichen, die eine Zufahrt zum Sperrbereich 1 bieten. Das sind zwei Bereiche an der Altenaer Straße: von Lüdenscheid kommend vom Abzweig „Im Grund“ bis zum Beginn des Sperrbereichs und aus Richtung Altena kommend vom Abzweig Rathmecker Weg bis zum Beginn des Sperrbereichs 1. Die Bereiche sind Rot in der Karte eingezeichnet.



Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Lüdenscheid nun Sperrbereiche festgelegt. © Stadt Lüdenscheid

Ausnahmen für den Sperrbereich 2

Während sich im Sperrbereich 1 niemand aufhalten darf, gelten für den Sperrbereich 2 einige Ausnahmen: Hier dürfen sich die Anwohner aus dem evakuierten Sperrbereich 1 und die Anwohner des Sperrbereichs 2 aufhalten, genauso wie die Verantwortlichen der hier gelegenen Gewerbebetriebe. Außerdem zugelassen sind Personen, die an diesem Tag für die beteiligten Behörden, Organisationen und Firmen im Dienst sind sowie von der Autobahn GmbH akkreditierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien.



Straßensperren am Sprengtag

Damit Feuerwehr und Rettungskräfte am Sprengtag bei einem Einsatz möglichst freie Fahrt haben, plant die Stadt Lüdenscheid zusätzlich einige Straßensperren. Für die Straßensperren gilt: Dort haben Anwohner freie Einfahrt, genauso wie Mitarbeitende von Pflegediensten und weitere Personen, die Aufgaben für die öffentliche Daseinsvorsorge erfüllen. Alle anderen dürfen nicht in die Bereiche einfahren, sie aber zu Fuß betreten.



Die folgenden Bereiche sind gesperrt:

Fuelbecker Straße: Ab der Brücke über die A45 / in Höhe Gaststätte Nanni’s Kirchhahn in Fahrtrichtung Altena. Die Sperrung wird bereits im Kreisverkehr Buschhauser Weg angekündigt.

Claudiusstraße: Einfahrt zum Dickenberg vom Kreisverkehr Lüdenscheid-Nord

Römerweg: Zufahrt von der L692 (Zubringer Lüdenscheid-Nord), von den Kreuzungen Amphop und Gielster Stück.

Im Wiesental: Zufahrt vom Kreisverkehr am Freisenberg / Kerkhagen.

Im Grund: ab der Kreuzung Kerkhagen in Richtung Altenaer Straße.

Brockhauser Weg: hinter dem Abzweig „McDonalds/ Rewe“ in Fahrtrichtung Altenaer Straße.

Altenaer Straße: ab dem Lennekreuz in Fahrtrichtung Altena.

auf Altenaer Gebiet: Sperrung der L530 hinter dem Abzweig Hemecker Weg in Fahrtrichtung Lüdenscheid.

Geänderte Strecke der Bedarfsumleitung

Die Strecke der Bedarfsumleitung muss durch die Sperrung der Altenaer Straße und der Straße Im Grund verlegt werden. Sie führt ab den frühen Morgenstunden des 7. Mai von Lüdenscheid-Nord kommend über die Heedfelder Straße bis zur Kreuzung am Kreishaus und von dort aus über die Rahmedestraße in Richtung Lennestraße und umgekehrt.



Die Allgemeinverfügung zur Sprengung der Talbrücke Rahmede am 7. Mai inklusive einer Karte der Sperrbereiche I und II steht unter www.luedenscheid.de im Bereich Öffentliche Bekanntmachungen 2023 zum Download bereit.