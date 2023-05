Nach Sprengung der A45-Brücke: Der Schutt muss weg – aber wie?

Von: Thomas Machatzke

Sprengung, Baufeldfreimachung, Baufelderweiterung, Neubau: Bis Verkehr über eine neue A45-Brücke rollt in der Rahmede, sind noch viele Phasen zu durchlaufen.

Lüdenscheid – Auch eine Brücke, die gar nicht mehr steht, kann die Menschen faszinieren. Dort, wo dieser Tage die Altenaer Straße aus Lüdenscheid kommend vor einem Zaun aus Warnbaken endet, blieb auch am Montag so mancher interessierte Zuschauer stehen. Das Fallbett und die Trümmer der Brücke, davor vier große Bagger, die mit ihren Abbruchzangen den Stahl brechen. „Wie einfach das geht“, staunte Herbert Brenzel. Der Rentner hat lange als Bauingenieur für den STL gearbeitet. Auch der Abtransport von Stahl und Beton kann da eine spannende Angelegenheit sein.



Die Sprengung der Rahmedetal-Brücke als Meilenstein – wie indes geht es nun weiter? Offiziell soll die Ausschreibung für den Neubau im August vergeben werden. Dass am Sonntag von offizieller Seite davon gesprochen wurde, dass die Vergabe „so schnell wie möglich“ geschehen solle – dazu wollten sich die Verantwortlichen der Autobahn GmbH am Montag dann doch nicht so konkret hoffnungsvoll äußern. „Wir sind mitten in einem Ausschreibungsverfahren“, erklärte die Autobahn-Sprecherin Susanne Schlenga mahnend, „so schnell wie möglich – das war doch immer schon das Ziel.“

Ein Blick auf die Trümmerlandschaft: Auch die gefallene Brücke übt eine ganz besondere Faszination aus. © Cornelius Popovici

Erst einmal muss ohnehin aufgeräumt werden. Die vier großen Gerätschaften gaben da am Montag die Richtung vor. „Die Altenaer Straße muss so schnell wie möglich wieder frei werden“, erklärte Michael Neumann, Projektleiter der Autobahn GmbH, am Rande des Trümmerfelds, „der 10. Juni ist der Termin, den wir mit der Stadt als Ziel ausgegeben haben. Aber wir wollen natürlich gerne schneller sein.“



Nach der Sprengung: Schutt muss weg – aber wie?

17.000 Tonnen Brückenbauwerk, 100 000 Kubikmeter Erde im Fallbett: Da ist die Freilegung der Altenaer Straße für den Verkehr nur der Anfang. „Ziel ist es, das gesamte Feld bis Spätsommer/Herbst freizulegen“, sagt Neumann. Baufeldfreimachung heißt dieser Prozess, den die Heitkamp-Unternehmensgruppe nun mit Macht in Angriff nimmt. Zu den Aufgaben von Heitkamp gehört es auch, den Beton und den Stahl zu recyceln. „90 Prozent können aufbereitet werden“, sagt Neumann. Der Stahl wird geschmolzen und an anderer Stelle neu verwendet, der Beton wird ebenfalls aufbereitet. Ob vom alten Stahl und Beton etwas im Neubau der Talbrücke verbaut wird? Ausgeschlossen ist es nicht, aber auch nicht zwingend. „Vielleicht wird auch eine Coladose daraus“, stellte Neumann mit einem Lachen fest.

Bagger, die mit ihren Abbruchzangen den Stahl brechen: „Wie einfach das geht“, staunte Herbert Brenzel ehemaliger Bauingenieur des STL, der sich die Szenerie am Montag anschaute. © Cornelius Popovici

Auf die Baufeldfreimachung wird dann im Herbst die Baufelderweiterung für den Neubau folgen. „Es werden dann auch neue Baustraßen angelegt werden müssen“, sagt Neumann, „diese Baustraßen werden weniger steil sein als die Baustraßen, die wir aus dem Fallbett kennen, weil die Fahrzeuge für den Neubau teilweise gar nicht so steile Baustraßen befahren können.“ Daneben wird es bei der Baufelderweiterung auch noch zu weiteren Baumfällungen kommen. Und danach soll dann auch wirklich gebaut werden. Bis Ende 2026 soll der erste neue Überbau der neuen Talbrücke stehen und befahrbar sein. Spätestens. Auch hier gilt, dass das Tempo der Firma, die den Zuschlag erhält, den Takt vorgibt. Wenn’s eher fertig werden sollte, umso besser.



Zu den Nacharbeiten der Sprengung gehört dieser Tage auch noch die Kontrolle aller Gebäude im Nahbereich der Brücke. Der Vorher- und Nachher-Zustand der Gebäude wird von Gutachtern ganz genau dokumentiert, sodass die Anwohner, deren Immobilien Schaden genommen haben, entsprechend entschädigt werden. „Das wird einige Wochen dauern, und dann wird Bilanz gezogen“, sagt Susanne Schlenga. „Dort, wo Schäden ersichtlich sind, werden diese schnell abgearbeitet, zum Beispiel, wenn das Dach undicht ist“, ergänzt Neumann. Am Tag nach der Sprengung waren direkt Gutachter vor Ort, die den Schaden einige in direkter Fallbettnähe umgestürzter Bäume taxiert hat. Auch hier werden die Besitzer entschädigt. Die Dinge, sie nehmen ihren Gang. Zeit zum Verschnaufen bleibt nach der Sprengung nicht. Ganz im Gegenteil.

Sondersitzung des HFA zum Lkw-Durchfahrtsverbot Am Mittwoch ab 16 Uhr findet die Sondersitzung des Rates zum Lkw-Durchfahrtsverbot statt. Dort werden eher die Details der städtischen Anordnung eine Rolle spielen als der Termin. „Damit die Maßnahme möglichst gut koordiniert umgesetzt wird und alles entsprechend vorbereitet ist – Aufstellen aller Schilder, Einrichten der Ampel an der Auffahrt Lüdenscheid, Vorbereitung der Kontrollstellen – bleibt es bei der Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbotes zum 10. Juni“, stellt die Stadt auf Anfrage fest. Auch die Umsetzung von Tempo 30 in Brügge wird nicht eher geschehen. Dazu die Stadt: „Die Anordnung von Tempo 30 gehört zum Gesamtkonzept der Anordnung eines Durchfahrtsverbotes. Die Abstimmungsverfahren dazu mit Polizei, Straßen.NRW, dem Kreis und den Kommunen verlaufen zusammen und damit effizienter.“