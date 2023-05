Sprengung der A45-Brücke in Lüdenscheid: So fällt der 17.000-Tonnen-Gigant

Von: Stefan Herholz, Simon Stock

Die marode A45-Brücke Rahmede in Lüdenscheid wird am 7. Mai fallen. Alle Infos zur Sprengung und einen kostenlosen Livestream im News-Ticker.

Die marode A45-Brücke Rahmede in Lüdenscheid wird am Sonntag, 7. Mai, um 12 Uhr gesprengt.

Die Sprengung des gigantischen Autobahn-Bauwerks sehen Sie hier live im Stream.

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Lüdenscheid - Fast 75 Meter hoch thront die A45-Brücke Rahmede in Lüdenscheid (NRW) über dem engen Tal gleichen Namens – noch. Am Sonntag, 7. Mai, wenige Sekunden nach 12 Uhr mittags, wird das 17.000 Tonnen schwere und gut 450 Meter lange Koloss aus Beton und Stahl nicht mehr stehen. Mit der Sprengung der maroden Autobahnbrücke soll im Sauerland ein neues Kapitel beginnen.

Sprengung der A45-Brücke in Lüdenscheid - Livestream und Infos im Ticker

Die Lage der Brücke, die durch ein Drohnenvideo eindrucksvoll verdeutlicht wird, macht es so gut wie unmöglich, die Sprengung aus der Nähe zu verfolgen. Den besten Blick hat man am Bildschirm. Die Sprengung wird im Livestream wie auch live im TV übertragen. Live-Bilder gibt es auch hier im News-Ticker. Am Lüdenscheider Bahnhof wird es sogar ein Public Viewing mit Rahmenprogramm geben.

Damit Feuerwehr und Rettungskräfte am Sprengtag bei einem Einsatz möglichst freie Fahrt haben, werden ab 6 Uhr zusätzliche Straßensperren eingerichtet. Ab 9 Uhr gilt ein streng kontrolliertes Betretungsverbot etwa 300 Meter rund um die Rahmedetalbrücke – das gilt auch für den erfahrenen Sprengmeister Michael Schneider selbst.

Der wird, so der Plan, um exakt 12 Uhr auf die beiden Knöpfe des Sprengcomputers drücken. Dieser prüft dann, ob die mehr als 2000 Sprengladungen korrekt verbunden sind und löst schließlich die Sprengung aus. Bereits um 11.59 Uhr ist ein Knall zu hören. Dabei handelt es sich um die sogenannte Vergrämungssprengung, mit der Tiere verscheucht werden sollen.

In den vergangenen 17 Monaten ist die A45-Autobahnbrücke zum ungeliebten Wahrzeichen Lüdenscheids geworden – und zum bundesweiten Symbol für marode Infrastruktur. Seit sie am 2. Dezember 2021 von jetzt auf gleich gesperrt wurde, leiden Menschen und Wirtschaft der gesamten Region unter dauerverstopften Straßen. Die Sprengung ist für viele daher ein wichtiges Symbol: Erst mit dem Ende der alten Brücke kann der Bau der neuen beginnen.

Fakten zur Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid:

Länge 453 Meter Höhe ca. 75 Meter Bau 1965 bis 1968 Pfeiler 10 Autobahn A45 Lage Lüdenscheid