Sprengung der A45-Brücke: Zwei Straßen über Wochen voll gesperrt

Von: Thomas Machatzke

Wegen der Sprengung der A45-Talbrücke bei Lüdenscheid am 7. Mai wird die Altenaer Straße über Wochen voll gesperrt, eine andere Straße noch länger. Die Daten.

Lüdenscheid – Wegen der Sprengung der A45-Brücke bei Lüdenscheid am 7. Mai 2023 muss der darunter gelegene Bereich der Altenaer Straße für mehrere Wochen voll gesperrt werden. Beginn der Sperrung ist am 17. April, das Ende voraussichtlich am 10. Juni. Das teilte am Montag die Stadt Lüdenscheid mit. Noch deutlich früher und länger wird es auf der Straße Im Wiesental kein Durchkommen geben. Das geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer Nordrhein-Westfalen; Hessen; Bayern

Sprengung der A45-Brücke bei Lüdenscheid: Straßen müssen gesperrt werden

An den Hängen unter der Brücke laufen bereits seit einiger Zeit die Vorbereitungen zur Anschüttung des Fallbettes. Dabei handelt es sich um einen Wall aus Erde und Schotter, der laut Autobahn GmbH eine Höhe von bis zu sieben Metern haben wird. Rund 80.000 Kubikmeter Erdreich müssen bewegt werden. Nach der Sprengung der Brücke soll das Fallbett den Aufprall der Trümmerteile dämmen und Schäden an umstehenden Gebäuden und Infrastruktur verhindern.

Ab dem 17. April wird die Altenaer Straße unterhalb der Brücke komplett gesperrt, um das Fallbett bis zum Sprengtermin fertigstellen zu können. Für den Abtransport der Brückentrümmer sowie der Erd- und Schottermassen hat die Autobahn GmbH einen Zeitraum von fünf Wochen einkalkuliert. Am 10. Juni soll die Vollsperrung der Altenaer Straße wieder aufgehoben werden.



Die Straße Im Wiesental wird noch länger voll gesperrt sein als die Altenaer Straße. © Cedric Nougrigat

Sprengung der A45-Brücke bei Lüdenscheid: Vollsperrung im Wiesental ab 20. März

Bereits ab dem 20. März wird im unteren Bereich der Straße „Im Wiesental“, der parallel zur nahegelegenen Talbrücke verläuft, eine Vollsperrung eingerichtet. Die Autobahn GmbH geht davon aus, dass dieser Bereich erst Anfang Juli wieder befahrbar sein wird. Einen konkreten Termin gibt es jedoch nicht.



Die beiden Vollsperrungen werden die ohnehin schon schwierige Verkehrssituation in Lüdenscheid und der Region noch komplizierter. Das gilt vor allem für die drei Stadtteile Eggenscheid, Dickenberg und Rathmecke, die über mehrere Wochen schwierig zu erreichen und zu verlassen sein werden.



Das Gesamtkonzept für die Zeit der Sperrung steht derweil bereits. Es soll am Montag, 13. März, am Dickenberg bei einer Infoveranstaltung vorgestellt werden.