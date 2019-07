Sportlich, sportlich! Raser beschleunigt zum Tages-Rekord - vor den Augen der Polizei

Lüdenscheid - Sportlich, sportlich - und teuer! Mehr als 2.000 Autofahrer kontrollierte die Polizei am Donnerstag in der Straße "Im Grund". 85 waren zu schnell - davon ein Autofahrer viel zu schnell. Tagesrekord!

Die Straße "Im Grund" ist gut ausgebaut. Sie verbindet die beiden Landesstraßen Heedfelder Landstraße und die Altenaer Straße. Derzeit ist sie auch Umleitungsstrecke für den vollgesperrten Brockhauser Weg. Erlaubt ist Tempo 70 (außerhalb geschlossener Ortschaften).

Hier postierten sich die Polizeibeamten am Donnerstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. 2.056 Fahrzeuge wurden in dieser Zeit kontrolliert. Davon waren 85 Verkehrsteilnehmer zu schnell.

77 Fahrzeugführer erhielten ein Verwarngeld. Bei acht Autofahrern schrieben die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Tagesschnellster war ein Autofahrer, der mit 116 km/h in die Radarfalle tappte. Das kostet laut Bußgeldkatalog 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg. Zudem droht ihm ein Monat Fahrverbot.