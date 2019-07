Sportklinik will Haus II verkaufen - "grünes Licht" aus Duisburg

Deal steht unter Zustimmungsvorbehalt der Sporthilfe

+ © Cedric Nougrigat Die Sportklinik Hellersen verkauft einen Teil ihrer Gebäude. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid – Um die dringend anstehende Fertigstellung des OP-Neubaus stemmen zu können, soll ein Teil der Liegenschaften der Sportklinik Hellersen an einen Investor verkauft werden. Im Gegenzug mietet die Sportklinik dieselben Gebäude für 20 Jahre an. Am Montagabend gaben die Mitglieder des Krankenhaus-Trägers Sporthilfe NRW bei der Mitgliederversammlung in Duisburg grünes Licht für die Pläne von Sportklinik-Geschäftsführer Dirk Burghaus.