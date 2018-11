Geschäftsführer Burghaus steigt selbst in die Sportklinik Hellersen ein

Lüdenscheid. Die Sportklinik Hellersen wird künftig von einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) geführt. Die Mitglieder des Trägers Sporthilfe NRW e.V. machten am Donnerstagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Duisburg einstimmig den Weg für eine Neuorganisation frei.

Dabei wird der Verein Sporthilfe im kommenden Jahr in eine gGmbh umgewandelt, die vermutlich Sportklinik Hellersen gGmbH heißen wird. Die Mehrheit in der neuen Gesellschaft wird der bisherige Sportklinik-Geschäftsführer Dirk Burghaus mit seinem Unternehmen RBSR GmbH & Co. KG (Olpe) übernehmen. Zwei weitere „natürliche Personen“ stehen bereit, sie wollen sich erst später erklären. Gegebenenfalls könnten weitere hinzukommen.

Geplant ist die Gründung einer Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, die ebenfalls an der gGmbH beteiligt sein wird. Mit der gestern vorgestellten Lösung ist ein Verkauf der renommierten Klinik an Großkonzerne, Wettbewerber oder externe Großinvestoren nach Angaben der Sporthilfe vom Tisch. Formalrechtlich bleibt die Sporthilfe Träger der Klinik und wird in eine gGmbH umgewandelt. Diese tritt in alle Rechte und Pflichten ein, übernimmt also alle bestehenden Verträge von der Sporthilfe.

Für die rund 350 Mitarbeiter in Lüdenscheid bedeutet das, dass sie ihre bisherigen Verträge und Ansprüche behalten. Burghaus versprach, dass es keine „neuen Personalmaßnahmen“ geben werde, der Standort in Hellersen werde beibehalten. Die Mitarbeiter sollen heute per Rundschreiben informiert werden. In der kommenden Woche wird es eine Personalversammlung geben.

Voraussetzung für die Umwandlung ist, dass alle 125 Mitglieder der Sporthilfe NRW (Stadt- und Kreissportbünde sowie die Sportfachverbände) bis zum 9. Februar 2019 aus der Sporthilfe austreten. Per Satzungsänderung wurde die Mitgliedschaft externer Personen ermöglicht, die bis zum selben Datum in die Sporthilfe eintreten und dann die Umwandlung vollziehen sollen. Burghaus kündigte Investitionen in die teils marode Klinik an. Die Sporthilfe als Verein wird damit schon bald Geschichte sein, denn auch die Grundlage für den zweiten Vereinszweck neben dem Betrieb der Sportklinik wurde gestern Abend gestrichen.

Der Landessportbund NRW, der seit Juni 2016 alle fünf Vize-Präsidenten der Sporthilfe stellte und die Rettung der Sportklinik in Hand nahm, tritt zum 1. Januar 2019 anstelle der Sporthilfe in den Sportversicherungsvertrag mit der ARAG ein. „Für die Vereine und Sportler ändert sich dadurch nichts“, sagte LSB-Vorstandsvorsitzender Dr. Christoph Niessen.