„Sporteln am Sonntag“ ist für diese Wintersaison beendet

Finale zum Frühlingsbeginn

+ © Sebastian Schmdit Abschied auf Zeit: Am Sonntag lockte letztmals in dieser Wintersaison das „Sporteln am Sonntag“. Und noch einmal stürzten sich Kinder und Erwachsene in das gesellige Indoor-Vergnügen – wie hier in der Turnhalle der Grundschule an der unteren Parkstraße. © Sebastian Schmdit

Lüdenscheid - Finale kurz vor dem Frühling: Am Sonntag ging letztmals in dieser Wintersaison das „Sporteln am Sonntag“ über die Bühne. Noch einmal stürzten sich Kinder und Eltern in das gesellige Indoor-Vergnügen.