Sportabzeichenverleihung in Lüdenscheid: „Ein Verdienstorden"

Lüdenscheid - Im Beisein von Bürgermeister Dieter Dzewas sowie zahlreicher Vertreter aus Verwaltung und Politik hat der Stadtsportverband am Samstag im Bürgerforum 227 erfolgreiche Sportabzeichen-Teilnehmer und die fünf besten Schulen ausgezeichnet.

Besonderen Glanz erhielt die Veranstaltung durch die gleichzeitige Verleihung der Lüdenscheider Ehrennadel an Leonhard Naschilewski und Manfred Schulz für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken im Zeichen des Sports. In Anerkennung ihrer Verdienste zeichnete Dieter Dzewas den langjährigen Vorsitzenden des Turnvereins Leifringhausen und den Sportabzeichenobmann des Stadtsportverbandes mit der Ehrennadel der Stadt aus.

Überdurchschnittliche Sportlichkeit bescheinigte Michael Meyer, Vorstandsprecher des Stadtsportverbandes, allen erfolgreichen Sportabzeichen-Absolventen. Im Vorbeigehen sei das Sportabzeichen nicht zu erreichen.

Familiensportabzeichen zum Stadtjubiläum

Zum 750. Geburtstag der Stadt biete der Stadtsportverband Familiensportabzeichen an. Sport verbinde Menschen, überwinde kulturelle Grenzen und vereine Generationen, erklärte Dieter Dzewas, der selbst das Sportabzeichen in Gold schaffte. „Das Deutsche Sportabzeichen ist so etwas wie der Verdienstorden für alle, die sich sportlich betätigen“, betonte er.

„Alle haben ihre Bestleistung erbracht“

Lobende Worte kamen von Sportabzeichenobmann Manfred Schulz. „Alle haben am Nattenberg ihre Bestleistung erbracht“, würdigte er die Leistungen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich im Vorjahr – ob als Breitensportler oder Berufssportler – der Herausforderung Sportabzeichen stellten. An 21 Abnahmetagen habe Gelegenheit bestanden, die Anforderungen zu erfüllen. Nicht allen, die den Weg zum Nattenberg fanden, sei dies gelungen. Auf den Schwimmnachweis zu achten, mahnte Schulz an.

Jüngste und älteste Teilnehmer ausgezeichnet

Sowohl die jüngsten als auch die ältesten Teilnehmer zeichnete Bürgermeister Dieter Dzewas besonders aus. Über Bälle als sportliches Geschenk durften sich als jüngste Teilnehmer Josie Lutz (8 Jahre) sowie Nils Aßhauer und Jan Vetter – beide 7 Jahre alt – freuen.

Gratulationen gingen darüber hinaus an Gisela Karbstein (78 Jahre) mit 24 Teilnahmen und Martin Dißmann (92 Jahre) mit 44 Teilnahmen.

Grundschule Bierbaum sportlichste Schule

Als sportlichste Schule ging die Grundschule Bierbaum, die sich mit 58 Prozent ihrer Schüler am Sportabzeichen beteiligte, aus der Wertung hervor. Aus allen teilnehmenden Schulen nahmen 537 Schüler teil.

Jubilare, die sich zum 25. und 30. Mal am Sportabzeichen beteiligten, Teilnehmer aus Reihen des Behindertensports und erfolgreiche Absolventen des Gymnastikabzeichens zeichnete der Stadtsportverband gesondert aus. Den Gymnastiksportlern überreichte Lara Wengenroth ihre Urkunden.

Mit einem kleinen Empfang klang die Feierstunde aus.