„Sport im Park“ gilt als Erfolg – aber nicht in Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Sport im Rosengarten: Nach der Premiere im Sommer 2022 wird es nun im Sommer 2023 keine Neuauflage geben. © Thomas Machatzke

Sport im Park: In Lüdenscheid ist das wohl nur eine Aktion für einen Sommer gewesen. In diesem Jahr wird der Stadtsportverband in Verbindung mit seinen Vereinen auf die Ausrichtung von Sport im Park verzichten.

Lüdenscheid – „Die Resonanz aus den Vereinen ist einfach zu schlecht gewesen“, sagt Michael Meyer, Vorsitzender des Stadtsportverbandes in Lüdenscheid, „zwei Vereine und ein gewerblicher Anbieter haben sich gemeldet. Das reicht nicht.“

2022 hatte der Stadtsportverband unter Federführung von Petra Rosenbach das Angebot gemeinsam mit dem Kreissportbund auf die Beine gestellt. Die meisten Angebote hatten im Rosengarten stattgefunden, aber auch einige am Nattenberg und im Honseler Bruch (Nähe Schneckenhaus). Es war ein buntes Programm gewesen, neben den Turbo-Schnecken hatte sich auch die Tanz-Sport-Gemeinschaft Lüdenscheid stark eingebracht. Es hatte ein Rollator-Angebot und Inline-Skaterhockey am Rosengarten gegeben. Ein sportlicher, bunter Sommer.



Michael Meyer ist trotzdem darum bemüht, die Dinge auch rückblickend einzuordnen. „Ein Riesenerfolg war es auch im vergangenen Jahr nicht“, sagt er, „das Ziel der Aktion ist ja, Bürger neu für den Sport zu begeistern, aber letztlich sind die Vereine meistens bei ihren Angeboten unter sich geblieben. Und wenn wir ehrlich sind, ist das in vielen anderen Städten auch nicht anders.“



In diesem Jahr nun habe der SSV – diesmal federführend Alexandra Esser – ein Rundschreiben an die Vereine geschickt, auf der Jahreshauptversammlung und auch im Sportausschuss für „Sport im Park“ geworben. „Aber die Vereine haben erst einmal mit sich selbst genug zu tun, um nach der Corona-Zeit alles wieder zum Laufen zu bringen.“ Diese Zeit sollen sie sich nehmen. Für die Zukunft heißt das nichts. „Sport im Park“ ist da nicht ausgeschlossen für Lüdenscheid, nur 2023 wird es die Aktion definitiv nicht geben.



Landesweit haben 36 Stadt- und Kreissportbünde die Fördermittel des Landes für die Aktion „Sport im Park“ abgerufen. Mit bis zu 3500 Euro pro Maßnahme fördert der LSB das Projekt, das er als „Erfolgsprojekt“ wertet. In Lüdenscheid indes ist es kein Erfolgsprojekt, eher schon ein Rohrkrepierer.