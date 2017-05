„Spinnrad, Schwert und Federkiel" wird Samstagnachmittag eröffnet

Schwertkämpfe im Museumsgarten

+ © Rudewig Mit einem Mittelalterfest wird die Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ eröffnet. © Rudewig

Lüdenscheid - Gleich um mehrere Jahrhunderte zurückgedreht wird das Rad der Zeit am Samstagnachmittag in den Museen an der Sauerfelder Straße. Um 14 Uhr beginnt mit der Begrüßung durch den Hausherrn Dr. Eckhard Trox der offizielle Teil der Ausstellungseröffnung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“.