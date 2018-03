Spinnen und Reptilien zum Anfassen: Ausstellung in Brügge

+ © Hein 111 verschiedene Arten werden bei der „Spinnen & Reptilien Ausstellung“ zu sehen sein. © Hein

Lüdenscheid - Mehr als 270 Tiere, darunter Spinnen, Reptilien, Amphibien und Insekten, können Besucher am Samstag, 7., und Sonntag, 8. April, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr bei der „Spinnen & Reptilien Ausstellung“ in der Vereinshalle Brügge bestaunen.