Spindelpresse für Strumpfhalter: Heimarbeit im Hause Klute

Lüdenscheid - Auch heute geht es im Virtuellen Museum wieder um ein Stück Lüdenscheider Industriegeschichte. Es handelt sich um eine Handspindelpresse, die auf einem Holztisch montiert ist und die für die Herstellung von Metallerzeugnissen genutzt wurde – und zwar in Heimarbeit.

Aber das Werkzeug, das wir vorstellen, stammt diesmal nicht aus einem der zahlreichen „Fabriksken“, aus denen sich mehr oder weniger große Betriebe und Firmen entwickelt haben. Es gelangte vielmehr aus der Garage eines Privathaushaltes an der Uhlandstraße am Dickenberg in den Besitz der Lüdenscheider Museen.

Das Stück stammt aus dem Nachlass des Lüdenscheiders Rudolf Klute (1911-1999). Mit der Spindelpresse erledigte er seit 1947 – nach seiner Rückkehr aus US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft – gemeinsam mit seiner Ehefrau Elfriede im Ortsteil Dünnebrett Aufträge der Firma Lange in Heimarbeit. Mit der hier gezeigten Maschine setzten die beiden etwa bis Ende der 1950er- oder Anfang der 1960er-Jahre vor allem Strumpfhalter aus Metall zusammen.

+ © Cedric Nougrigat

Auch nachdem die Presse in den 70er-Jahren endgültig nicht mehr in Betrieb war, wurde sie weiter in der Garage an der Uhlandstraße aufbewahrt und immer wieder gefettet und gepflegt, was den guten Zustand des Ausstellungsstückes erklärt. Es sieht aus, als könnte jederzeit wieder mit der Produktion begonnen werden.

Heimarbeit seit dem 19. Jahrhundert weit verbreitet

Die Herstellung von Metallerzeugnissen in Heimarbeit hatte in der Familie Klute Tradition – auch der Vater von Rudolf Klute, Wilhelm Klute (1882-1946), presste bereits seit Ende der 1930er-Jahre mit eben jener Maschine in Oberrahmede Portemonnaie-Schlösser zusammen.

Damit dürfte die Familie ein Beispiel für viele weitere sein, die sich bereits seit dem 19. Jahrhundert durch Heimarbeit etwas dazu verdient haben. Denn während heutzutage immer wieder diskutiert wird, inwieweit sich das sogenannte Home office realisieren lässt und es immer mehr Firmen und Institutionen gibt, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, zumindest einen Teil ihrer Arbeit Zuhause zu erledigen, war es in früheren Zeiten gang und gäbe, dass Firmen Heimarbeit vergaben.

+ © Cedric Nougrigat

In vielen Chroniken heimischer Unternehmen finden sich Hinweise darauf, beispielsweise bei der Produktion von Knöpfen oder Schnallen, aber auch für Näh- oder Handarbeiten, wie bei der kürzlich vorgestellten Fahnenproduktion. Für viele Familien war das eine gute Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen, insbesondere für die Frauen, die sich um Haushalt und Kinder kümmern mussten.

Oft wurde dafür die gesamte Familie eingespannt, die mithalf, um zum Beispiel Teile für die Elektro-Industrie zu montieren. Die Heimarbeit war im 19. und frühen 20. Jahrhunderts Teil des familiären Alltags.

Geschäft mit Dingen des täglichen Bedarfs

Für Rudolf und Elfriede Klute war sie über viele Jahre das zweite Standbein, neben einem kleinen Laden, den sie seit 1950 an der Altenaer Straße in Dünnebrett betrieben.

Dort gab es so ziemlich alles, was die Menschen brauchten, unter anderem Kurzwaren, Zeitschriften, Schreibwaren, Spielzeug und selbst Kinderkleidung, später – nach einen Umzug ins Nachbargebäude – kamen noch Lebensmittel hinzu. Zeitweise betrieben die beiden sogar eine Leihbücherei. Außerdem wurden dort Filme zum Entwickeln angenommen.

+ © Cedric Nougrigat

Vielen älteren Anwohnern aus den Ortsteilen Dünnebrett, Rathmecke-Dickenberg und Oberrahmede ist dieses Geschäft noch gut bekannt. „Klein-Neckermann“ wurde es oft genannt, wegen der Vielfalt des Angebotes, erinnert sich die Tochter Helmtraud Klein-Klute.

Typische Beispiele in der Nachkriegszeit

Rudolf Klute, der schon früh nach dem Zweiten Weltkrieg ein Auto besaß, komplettierte sein Angebot aus Geschäft und Heimarbeit noch mit einem Lieferservice, unter anderem für Zeitschriften, und übernahm gelegentlich auch Fahrdienste für Menschen aus der Nachbarschaft.

Damit sind Rudolf und Elfriede Klute ein typisches Beispiel für die Menschen in der Nachkriegszeit, die sich mehrere Verdienstmöglichkeiten erschlossen, um sich eine Existenz aufzubauen.

Da war die zu jener Zeit schon lange etablierte Heimarbeit eine willkommene Unterstützung. Ihr Geschäft war aber auch wichtig für die Nahversorgung im Stadtteil, in einer Zeit, als die Bürger noch nicht so mobil waren.