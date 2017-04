Spielzeug-Schreibmaschinen im Büromuseum

Lüdenscheid - Am Sonntag, 2. April, wird Büromuseums-Leiter Ulrich Baberg zwischen 12 und 15 Uhr im EGC-Gebäude an der Friedhofstraße 4 die Entwicklung der Spielzeugschreibmaschinen in einem Zeitraum von 100 Jahren zeigen.

„Neben der Welt der Erwachsenen wurden immer schon die gleichen Dinge des Lebens für die Kinder im Kleinen hergestellt. Diese sollten jedoch nicht nur der spielerischen Gestaltung dienen, sondern eine wertvolle Anleitung für das Erwachsenwerden darstellen. Das zeigen im besonderen Maße die Themen pädagogischer Spielzeuge in den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Da gab es Panzerkreuzer und Spielzeugarmeen, aber auch Badepuppen und Küchenutensilien. Die Kinder sollten früh an ihre späteren Pflichten herangeführt werden. So wurden schon kurz nach der Einführung von Schreibmaschinen in den Büros auch kleine Maschinen als Spielzeug für Jungen und Mädchen hergestellt, natürlich auch zur Vorbereitung auf das spätere Berufsleben“, schreibt Ulrich Baberg.

Der Eintritt kostet fünf Euro und ist für den Verein Glücksbringer bestimmt.

