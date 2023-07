Cum-Ex-Geschäfte als Beispiel für Steuerskandale

Jede Menge schwarzer Humor zum Jahresauftakt

Von: Jutta Rudewig

Was Regisseur Wolfgang Becker mit „Goodbye Lenin“ auf die Leinwand brachte, zeigt die Burghofbühne Dinslaken auf der Kulturhausbühne. © Andre Wilms DU by Germany 2014-2

Oktober 1989. Die DDR feiert ihren 40. Geburtstag. Während die Mutter sich auf den Weg zu den Feierlichkeiten macht, sieht sie, wie ihr Sohn bei einer Demonstration brutal verhaftet wird. Sie kippt um, fällt ins Koma, wacht acht Monate später wieder auf – und die DDR ist Geschichte.

Lüdenscheid – Was Regisseur Wolfgang Becker in seinem 2003 mit Preisen überhäuften Spielfilm „Goodbye Lenin“ auf die Leinwand brachte, zeigt die Burghofbühne Dinslaken in der kommenden Spielzeit auf der Kulturhausbühne. Die Geschichte der Wende zwischen Zuversicht und Depression in einem Krankenhauszimmer und der 80 Quadratmeter großen Plattenbauwohnung der Familie Kerner.

Die Reihe der Schauspiele ist gespickt mit aktuellen Inszenierungen, bei denen alte Bekannte, aber auch neue Ensemble auftreten. Der Startschuss fällt schon früh in diesem Jahr: Am 14. September zeigt das Altonaer Theater die Inszenierung „Olympia“, angelehnt an den Roman von Volker Kutscher. Protagonist Gereon Rath ermittelt in einem Todesfall inmitten der Propaganda-Spiele im Olympischen Dorf. Vertuschungsversuche, weitere Morde, Sabotagevorwürfen – schließlich wird die Inszenierung in der Reihe „Tragische Helden“ gezeigt.



Das Euro-Studio Landgraf kommt am 28. September ebenfalls mit einer Roman-Adaption in die Bergstadt. In der Reihe „Boulevard und Komödie“ zeigt das Ensemble „Die Kehrseite der Medaille“ (nach dem Roman von Florian Zeller). Der Autor wurde 2020 für ein anderes Werk Oscar-prämiert, zu sehen ist eine unterhaltsame Beziehungskomödie.



Jules Verne stand Pate bei „In 80 Tagen um die Welt“ - und das an einem einzigen Abend in einem schillernden Spektakel mit professionellem Theater, aber auch mit zirkusreifer Akrobatik. Zu Gast ist das Ensemble Persona, ein neues Tourneetheater auf dem Markt der theatralischen Möglichkeiten.



Die Hamburger Kammerspiele zeigen im November „Der koschere Himmel“, eine turbulente Geschichte voller bizarrer und seltsamer Treffen in Begräbnisinstituten und auf Friedhöfen, mit Rabbis, Priestern und Palästinensern. Das Altonaer Theater in Kooperation mit den Schauspielbühnen Stuttgart macht das Lüdenscheider Publikum mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull bekannt – die Welt will schließlich betrogen werden.



Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ gehört zur Pflichtlektüre im Fach Deutsch für das Abitur 2024. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel bringt den „Vorleser“ nach Lüdenscheid. © Beushausen

Und dann ist auch schon wieder Weihnachten – auch auf der Kulturhausbühne. Und das mit einem ziemlich chaotischen Weihnachtsabend. Die Komödie Berlin platzt mit „Schöne Bescherung“ bereits am 10. Dezember in die vorweihnachtliche Hektik, wenngleich es auch nur am Rande um das Fest der Liebe geht. Eine gutbürgerliche Fassade bröckelt auf der Bühne, innerfamiliäre Streitigkeiten machen Weihnachten zum hochnotkomischen Wahnsinn. Karsten Dusses „Achtsam morden“ ist mit dem Erscheinungsdatum 2019 nicht so ganz frisch am Markt, steht aber vermutlich in mindestens jedem zweiten Krimifan-Bücherschrank. Das Eurostudio Landgraf bringt die Geschichte um den Erfolgsanwalt Björn Diemel und seinem Achtsamkeitsseminar schwarzhumorig zum Jahresbeginn auf die Kulturhausbühne.



Cum-Ex-Geschäfte als Beispiel für Steuerskandale

Roman-Adaptionen stehen auch im kommenden Jahr hoch im Kurs der Theater-Ensembles: „Alle Toten fliegen hoch – Amerika“ nach dem Roman von Joachim Meyerhoff zum Beispiel. Ohne Romanvorlage, dafür aber umso lebensnaher, erzählt das Theater Umbreit Entertainment von den „Cum-Ex-Papers“, ein Wirtschaftsthriller auf der Bühne und ausgezeichnet mit dem Faust-Theaterpreis. Die Cum-Ex-Geschäfte als Beispiel für Steuerskandale der jüngeren Vergangenheit. Grundlage für das Stück ist die investigative Recherche von zwei Spiegel-Journalistinnen.



Mit der Komödie „Extrawurst“ neigt sich die Spielzeit dann auch schon wieder ihrem Ende zu. Nicht zu vergessenen natürlich der traditionelle Schlussakkord Ende Juni mit der Neuen Volksbühne Köln. Das NN-Theater wandelt in der neuen Produktion mit „Peer Gynt“ auf den Spuren von Henrik Ibsen. Eine Schelmengeschichte. Ein bisschen Till Eulenspiegel, ein bisschen Baron Münchhausen im Stadtpark in Lüdenscheid. Aber nur, wenn’s nicht regnet…