Ritter, Richter und Co: Die Geschichte des Lüdenscheider Spielwaren-Einzelhandels 

Von: Fabian Paffendorf

Ob er Behre oder (später) Ritter hieß – der Spielwarenladen an der Karlstraße war immer einen Besuch wert. © _Pohlack

Laut der griechischen Mythologie haben einst die Götter das Spielen als Zeitvertreib erfunden. Ganz und gar weltlich geht’s hingegen aber zu, wenn Lüdenscheider Kaufleute Waren feilbieten, die den Spieltrieb der kleinen und großen Bergstädter stillen.

Lüdenscheid – Zu Spielwaren hatten die Lüdenscheider schon immer eine besondere Beziehung. Noch bevor die Sieper-Werke in den 1950er-Jahren ihre Siku-Autos in die Kinderzimmer brachten, wurde an der Wiesenstraße beliebtes Spielzeug hergestellt. Die Firma Markes & Co. setzte schon ab 1916 auf die Fertigung von Modellflugzeugen, Aufziehautos und Blechspielzeugen. Bis in die 1970er machte Markes zudem durch die Produktion der 1935 erstmals vorgestellten „Dux Kinos“ von sich reden. Weitläufig weniger bekannt als die Lüdenscheider Produzenten des Spielzeugs sind jene, die es vor Ort verkauft haben. Ein Rundgang durch die Spielwaren-Einzelhandelsgeschichte der Stadt.

Glänzende Augen bei einem Stadtbummel mit den Eltern bekommen die Lüdenscheider Kinder der Wirtschaftswunder-Ära in einer Vielzahl von Läden, die Spielwaren in den Auslagen anboten. Puppenhäuser und Zinnsoldaten gibt’s sowohl bei Deka an der oberen Wilhelmstraße wie auch im Seifenhaus Drewes und dem Kaufhof am Straßenstern.

An der vorderen Werdohler Straße werden ebenso Kinderträume wahr, denn bei Korbwaren Frey hält man ein kleineres Angebot an schönen Dingen für die Kleinen bereit. Die Straße weiter runter, im Haus Werdohler Straße 120 eröffnet in den 1960ern ein ehemaliger Mitarbeiter von Spielwaren Behre einen zweiten Laden. Der Hauptstandort von Behre an der Karlstraße 2 genießt da schon einen legendären Ruf. Nirgendwo sonst in der Bergstadt gibt es bis dato eine so große Auswahl an Spielspaß: Modelleisenbahnen drehen ihre Runden in den Schaufenstern, für Puppen wird ein Erste-Hilfe-Service angeboten. Hinter der Theke bei Behre steht Herr Keddy, ein echtes Original – und ein Fachmann in Spielzeugfragen, der, stets in einen weißen Kittel gekleidet, durch den Laden flitzt.

„Barbie für die Jungs“

Ende der 1960er-Jahre verändert sich das Warenangebot der Spielzeughändler. Die US-Firma Hasbro erfindet quasi die Barbie-Puppe für Jungs, den Soldaten G.I. Joe. Aus Marketing-Gründen wird der Plastik-Held aber nicht als Puppe, sondern als „Action Figur“ vermarktet. Das Spielzeug wird weltweit zum Hit in den Kinderzimmern. Grund dafür ist, dass die jeweiligen Lizenznehmer Hasbros G.I. Joe je nach länderspezifischem Geschmack individuell umgestalten. Während die Figur in den USA und England als Kriegsheld in die Läden kommt, landet er in Asien als Roboter-Variante in den Regalen. In Westdeutschland ist Joe dann der Anführer einer Abenteurer-Gruppe. Lizenznehmer Schildkröt lässt ihn in den 1970ern das „Action Team“ anführen.

Hasbros Mitbewerber Mattel bringt unter dem Namen „Mark Strong“ (später Big Jim) ein Konkurrenzprodukt nach Europa. Neben Actionfiguren fluten jetzt ebenfalls elektronische Unterhaltungsspiele die Händlerregale – Telespiele, die Urväter jeder Playstation, kommen in die Läden.

Nach US-Vorbild verändert sich auch der Einzelhandel in Deutschland: Die Filialisierung schreitet in den Einkaufsstraßen voran. Mitte der 70er erreicht das Phänomen den Lüdenscheider Spielzeugfachhandel. Behre an der Karlstraße wird von der Firma Ritter übernommen, die auch Läden in Wattenscheid, Herne, Recklinghausen und Marl betreibt. Ungeachtet des Filialisierungs-Trends eröffnet 1976 an der Ecke Wilhelmstraße/Hochstraße (im heutigen Ladenlokal des Erotik-Shops) das „Spielzeugeck“. Den Laden betreiben Frey-Tochter Elisabeth und ihr Mann Alfred Niklas, ein gelernter Goldschmied.

Ende der 1970er wächst die Konkurrenz im Spielwaren-Einzelhandel weiter an. Im neuen Kaufhof im City-Center wird ein großer Bereich mit Spielwaren eingerichtet, Chef der Spielwarenabteilung wird Bernd Bartkowiak. Actionfiguren, Puppen und Telespiele hängen auch an den Verkaufsständern im Globus-Center an der Altenaer Straße, im Supermarkt Zum Bösen Wolf an der Worth oder in der Kaufhalle am Sternplatz.

Noch mehr Angebote

Noch mehr Spielzeug bringt das Team des Lädchens „Für Kinder von Kloeden“ ins City-Center (CCL). Dort eröffnet 1979 der Limburger Filialist Spiel + Hobby Richter einen riesigen Laden, dessen Sortiment all das abdeckt, was Kinder wollen. Das Betreiber-Ehepaar des Spielzeugecks wird von Richter abgeworben, Alfred Niklas zum Geschäftsführer der Lüdenscheider Richter-Filiale. Nachdem im Februar 1982 Spielwaren Ritter sein Lüdenscheider Haus dichtmacht und auch bei Deka in der Oberstadt die Lichter ausgehen, wird das CCL zum Hot Spot für Spielzeug-Freunde. Bei Richter drücken sich die Kinder an den Schaufenstern die Nasen platt. Die sind so prächtig und liebevoll dekoriert, dass mancher Stadtbummel mit den Eltern nur unternommen wird, um zu sehen, was es dort Neues gibt. Dutzende von Stofftieren beleben eine Urwaldkulisse, Action-Held He-Man und seine Freunde von den „Masters of the Universe“ kämpfen in einer von großen Fantasie-Festungen flankierten Felsenlandschaft.

Der damalige Spielzeugabteilungsleiter Bernd Bartkowiak (links) beim Silvesterverkauf im Kaufhof im Jahre 1984. © Pohlack

Und sogar die große Schlacht auf dem Eisplaneten aus dem Star-Wars-Film „Das Imperium schlägt zurück“ kann man im Miniaturformat im Schaufenster bei Richter bewundern. Von Beginn an ist der Center-Bereich vor Spiel + Hobby Richter Schauplatz von groß angelegten Shows und Ausstellungen, bei denen die Spielwarenkette federführend mitorganisiert. Mal besucht ein lebensgroßer Playmobil-Roboter die Kinder, dann wird der weltgrößte Stoff-Pandabär präsentiert. Es gibt Telespiel-Meisterschaften, Schachcomputer-Wettbewerbe und fantastische Modelleisenbahn-Welten. Weitaus weniger gelungen sind hingegen die Auftritte eines ALF-Imitators – gemeint ist die populäre US-Sitcom-Figur und nicht die erst Jahre später von der MVG installierten Anruf-Linien-Fahrten – sowie die groß angekündigte Autogrammstunde mit den Darstellern des Musicals Starlight Express. Letztere kommen im Sommer 1989 erst gar nicht zum vereinbarten Termin. Beim nächsten Mal haben die Schauspieler dann gut zwei Stunden Verspätung.

Richters Niedergang ließ sich nicht stoppen

Gegen Ende der 1980er-Jahre geht es dem Filialisten Richter schlecht. Zwar hat das Unternehmen seine Läden aus der zusammenbrechenden Co-Op-Handelskette wieder zurückgekauft, doch der Konkurs ist unausweichlich. Alfred Niklas wird von der Firmenleitung in den Außendienst versetzt, um nach und nach weitere Filialen des Spielwarenhändlers abzuwickeln. Als neuen Geschäftsführer des Lüdenscheider Ladens holt man Bernd Bartkowiak aus dem Kaufhof. Zum Ende des City Centers im April 1991 ist auch Filialist Richter Geschichte.

1984 kam Roboter Playmo-X in die Bergstadt. © extern

Nach der Schließung ist Bernd Bartkowiak einige Zeit für die Herscheider Firma Jumbo Spiele im Außendienst als Handelsvertreter tätig, dann zieht er Teile des alten Lüdenscheider Richter-Teams wieder zusammen, um Ende 1991 einen neuen Spielwarenladen im Forum am Sternplatz zu eröffnen. Das „Spielzeugparadies“ ist zwar hinsichtlich der Verkaufsfläche um einiges kleiner als der frühere Laden im CCL, aber angeboten wird ein ähnliches Sortiment. Lüdenscheid hat endlich wieder ein großes Spielwarenfachgeschäft. Das boomt natürlich. So gut, dass Bartkowiak 1992 ein weiteres „Spielzeugparadies“ in der Plettenberger Innenstadt eröffnet. Doch die Konkurrenz schläft nicht. „Für Kinder von Kloeden“, der kleine Spielzeugladen aus dem CCL, zieht nach, eröffnet auch neu im Forum am Sternplatz. 1993 zieht ins neu eröffnete Stern-Center eine Filiale des Spielwarenhändlers Harnischmacher ein. Das Lüdenscheider Geschäft ist der siebte Standort des in Radevormwald ansässigen Unternehmens, das Partner der Nürnberger Handels- und Einkaufsgemeinschaft Vedes ist. Weitere Ladenlokale führt die seit 1955 bestehende Firma Harnischmacher unter anderem in Wuppertal und Remscheid. Bis 2003 ist die Lüdenscheider Filiale im Untergeschoss des Stern-Centers beheimatet, dann zieht der Laden zum Kleinen Sternplatz um, in die Räume des Hauses Wilhelmstraße 27a.

Der Mitbewerber macht die Läden dicht

Im Folgejahr streckt der Mitbewerber vor Ort, Bernd Bartkowiak, die Waffen: 2004 schließt er seine Läden in Lüdenscheid und Plettenberg. Den Spielwaren bleibt er trotzdem treu. Er gründet Meba Trends, einen Einmannbetrieb für Spielwaren-Vertrieb, den der „alte Hase“ selbst als „kleinen Großhandel“ bezeichnet. Für Harnischmacher kommt das Aus dann 2006. Infolge einer Insolvenz werden alle Läden dicht gemacht. Das Spielwarengeschäft in der Bergstadt übernehmen für Vedes ab Oktober des Jahres Rene und Heike Alpert. Im Juli 2011 bekommen die Lüdenscheider ein weiteres Spielzeuggeschäft: Die Kette Mytoys eröffnet eine Filiale im Bert-Allen-Bau, Sternplatz 1. Geschäftsführer der ersten Stunde ist Frank Steiner.

Leider nur Bimmelbahn: Der Besuch der Starlight-Express-Darsteller enttäuschte die Fans. © Nüsken /LN-Archiv

Mit Koffern voller Spielzeug kehrt Ex-Spielzeugparadies-Chef Bernd Bartkowiak im November 2013 ins Forum zurück. Für rund einen Monat stellt er in einem leer stehenden Ladenlokal Verkaufsregale auf, bietet zum Weihnachtsgeschäft ein kleines Sortiment an hochwertigen Stofftieren, Actionfiguren und Brettspielen an. 2013 geht auch etwas am ehemaligen Standort der alten Richter-Filiale vor sich. Nach dem Umbau des CCL zum Stern-Center hatte sich das Modehaus Wehmeyer auf der Fläche eingerichtet, die sich zu CCL-Zeiten das Schuhgeschäft Reno, die Richter-Filiale und der Brunnen der alten Mall teilten.

Mit dem Auszug des Bekleidungsgeschäfts im Jahr 2011 war ein riesiger Leerstand im Shoppingcenter zurückgeblieben. Der soll verschwinden – und als Nachmieter der Drogerist Müller die Fläche füllen. Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten ist es im Dezember 2014 endlich soweit: Lüdenscheid bekommt seine erste (und bisher einzige) Filiale der Drogerie-Kette. Und deren Spielzeugabteilung befindet sich seither an jener Stelle, an der in den 1980er-Jahren schon bei Richter die Barbies, Lego-Baukästen, Modellbausätze und Videospiele über die Ladentheke gingen.

Die Großen dominieren den Markt

Bei Mytoys und Müller klingeln die Kassen, Mitbewerber haben das Nachsehen. Die Spielzeugkiste am Kleinen Sternplatz wird zugemacht und 2016 gibt Thomas Tourountzas den Laden an der Jockuschstraße 2 auf, in dem er kurze Zeit sein Geschäft unter dem Namen Gato Toys führte. Tourountzas’ Kerngeschäft ist auch weniger der Direktverkauf an die Endkunden. Gato Toys versteht sich eher als Spielwarengroßhandel. Trotzdem versucht es der Unternehmer nochmals. Der wird 2017 im Neubau des Fachmarktzentrums Halver eingerichtet. Der neue Standort bringt Tourountzas kein Glück, er kündigt Anfang 2020 seinen Mietvertrag. Den Handel mit Spielwaren hatte er da schon reduziert, nachhaltige Produkte und Feinkostspezialitäten versprechen bessere Umsätze.

Dieser „Alf“ konnte die Kinder kaum überzeugen. © Pohlack