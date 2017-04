Spielregeln für Sperrmüll

Lüdenscheid - „Ein sehr unschönes Bild“ nannte CDU-Ratsfrau Ursula Meyer den Eindruck, den dreckige Schilder am Straßenrand hinterlassen. Deshalb forschte sie bei der STL-Werksausschusssitzung mal nach, wer für die Reinigung zuständig sei.

Gerade Schilder unter Bäumen seien durch eine dicke grüne Dreckschicht mitunter kaum noch lesbar, kritisierte sie. „Manchmal hat man das Gefühl, sie sind seit Jahren nicht geputzt worden.“ Einen Schuh zog sich Werksleiter Heino Lange an, einen anderen nicht. Denn die Zuständigkeit für die Schilder im Stadtgebiet ist zweigeteilt. Normale Verkehrsschilder seien Sache des STL, erläuterte er. Schilder, die auf Parkscheinautomaten hinwiesen, würden hingegen von der Lüdenscheider Stadtmarketing-Gesellschaft (LSM) betreut.

„Wir“, sagte er im Hinblick auf die STL-Zuständigkeit, „sind bemüht, alle Schilder einmal im Jahr zu waschen. Die letzte Reinigung sei allerdings wohl schon anderthalb Jahre her, schätzte er. Gerade, wenn Bäume in der Nähe seien, komme es verstärkt zu den Ablagerungen, sagte er und räumte ein: „Schön ist das nicht.“ Allerdings sei die umfassende und regelmäßige Reinigung auch ein großer Aufwand, den man personell nicht ohne weiteres leisten könne. Gewisser Trost: Einige Schilder im Umfeld von Parkautomaten habe man gerade komplett austauschen müssen, „weil sich die Zeiten geändert haben“. Zumindest die gehen nun frisch glänzend in den Frühling.

Ebenfalls zum Thema „unschönes Bild“ passt der Umgang mit Sperrmüll an den Straßen der Stadt. Das thematisierte Ausschussvorsitzender Bernd Schildknecht. „Schon drei, vier Tage vorher wird der Sperrmüll oft herausgestellt“, ist ihm aufgefallen. Richtig sei es hingegen, den Sperrmüll erst am Abend vorher oder am besten frühmorgens an den Straßenrand zu stellen. Denn die Sperrmüllhalden sähen nicht nur hässlich aus, sie würden auch häufig durchwühlt und das Zeug werde dann in der Umgebung verteilt.

Werkleiter Heino Lange bestätigte den Eindruck. Möbel und Co. in der Annahme rauszustellen, vielleicht könne es noch jemand gebrauchen und bediene sich – „das ist der falsche Weg“, betonte er auf LN-Nachfrage. Und: „Wir haben 21 000 Sperrmüllstellen im Jahr. Wenn man sich da nicht an die Spielregeln hält, sieht die Stadt so aus, wie sie aussieht.“ Wo nötig, werde auch mal auf die Einhaltung der Spielregeln hingewiesen: Dann klingelt ein STL-Mitarbeiter.