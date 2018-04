Spielregeln für Feldversuch

Blühendes Leben für die Oberstadt: Im Rahmen eines Feldversuches will die Stadt testen, ob das gezielte Angebot an mehr Außengastronomie die Ober- und Altstadt belebt.

Lüdenscheid - „Perspektiven für die Hochstraße“ stehen am Donnerstag einmal mehr im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde, die sich unter Federführung des Altstadtbüros mit Einzelheiten zum geplanten Feldversuch Hochstraße befasst.

Eingeladen sind alle Interessierten für Donnerstag ab 19 Uhr in die Stadtbücherei. Bei der Gelegenheit will das Altstadtbüro unter anderem Spielregeln erläutern, die aufgestellt wurden, um Wünschen und Bedenken aller Seiten Rechnung zu tragen.

Der weitere Ablauf sieht nach Auskunft der Stadt vor, nach dem Treffen eine Vorlage für den nächsten Bau- und Verkehrsausschuss zu erstellen, der in seiner Sitzung am 9. Mai grünes Licht geben muss. Macht er das, kann der Feldversuch am 11. und 12. Mai erstmals durchgeführt werden. Wichtig dabei: Während der Geschäftszeiten des Einzelhandels ändert sich nichts. Erst danach, zwischen 19 und 24 Uhr, wird die Hochstraße gegebenenfalls freitags und samstags zwischen dem Reidemeister bis zur Einmündung Schillerstraße gesperrt. In dieser Zeit wird der Auto- und Busverkehr durch den Oberstadttunnel geführt. Vom Aufstellen der Sperrbaken über die Kontrolle der Gäste bis hin zum Aufräumen sind die Gastronomen in der Pflicht. Ansprechpartner ist der Verein Onkel Willi & Söhne. Zum Gesamtpaket gehört auch eine kleine Erleichterung für die umliegenden Geschäfte: Die Stadt prüft, ob sie vier Ladezonen-Bereiche an der Hochstraße einrichtet.

Die Spielregeln besagen zudem, dass die Gastronomen jeweils bis donnerstags, 12 Uhr, die Möglichkeit haben, das Wochenende verbindlich zu buchen oder abzusagen. Unabhängig davon wird die MVG mit ihren Buslinien von Mai bis Oktober freitags und samstags nur zwischen 19 und 24 Uhr die Hochstraße (Haltestelle Wilhelmstraße) nicht mehr befahren. Das bestätigte MVG-Sprecherin Marika Gomolka auf LN-Anfrage.

Sollte eine dreimonatige Phase erfolgreich verlaufen, könnte der Versuch auf die Werdohler Straße ausgedehnt werden. Den Erfolg bewerten und den Ablauf einschätzen soll eine „Lenkungsgruppe“. Die, so schlägt das Altstadtbüro weiter vor, solle sich auf Befragungen, Zählungen, Auswertung von Presseberichten sowie Berichte der Sicherheitsbehörden stützen. Dabei gilt es unter anderem, Begriffe wie „erträgliches Maß“ an Beeinträchtigungen für Anwohner zu definieren. Über Lärmmessungen solle das allerdings nicht geschehen, sagte Martin Vöcks vom Altstadtbüro: „Wie sollen wir das denn machen?“ Lieber wolle man sich jeweils einen „Eindruck vor Ort“ verschaffen.

Zusammensetzen soll sich die Lenkungsgruppe aus Vertretern der Gastronomen, der Stadt, der Anwohner und Immobilienbesitzer, der Ordnungsbehörden und des Altstadtbüros. Diese Gruppe soll ebenfalls am Donnerstag gefunden werden.

