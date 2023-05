Angstraum: Wenn der schönste Spielplatz zum Drogenumschlagsplatz wird 

Erneuter Ortstermin

+ © Görlitzer Mitglieder des SPD Ortsvereins Lüdenscheid-West/Brügge hörten sich Klagen von Anwohnern von Friedrich-Wilhelm- und Südstraße über Müll, lärmende Jugendliche und Drogendealer an. © Görlitzer

Anwohner klagen nach wie vor über Randale und offenen Drogenkonsum auf dem Spielplatz hinter dem Haus der Jugend. Daran hat sich nach dem ersten Ortstermin mit der SPD nicht viel geändert. Nun machte man sich erneut ein Bild vor Ort.

Lüdenscheid – Viel geändert hat sich seit dem ersten Ortstermin mit der SPD im Juli vergangenen Jahres nicht: Der Spielplatz hinter dem Haus der Jugend und die Verbindungswege dorthin zwischen der Friedrich-Wilhelm-Straße und der Hohfuhrstraße seien nach wie vor ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene, die laut Musik hören, Alkohol und Drogen konsumieren, sowie für Drogendealer jeden Alters, die mehr oder weniger offen ihre Ware verkaufen.

Davon und von dem Müll, der sich nicht nur dort immer wieder ansammle, berichteten etliche Anwohner am Dienstagabend beim Ortstermin mit dem SPD-Ortsverein Lüdenscheid-West/Brügge. Eingeladen hatten Anthula Fröhlich, die dort ihren Wahlkreis hat, sowie der Vorsitzende Philipp Kallweit.

Dabei könnte der noch neue Waldspielplatz ein schöner Treffpunkt für die Familien aus dem Umfeld sein. Aber manche trauten sich gar nicht hin – und viele ließen ihre Kinder nicht alleine dort spielen.

Passanten fühlen sich in den Abendstunden bedroht

Neben dem Lärm in den Abendstunden fühlten sich Passanten bedroht, vor allem wenn die jungen Leute in Gruppen agieren. Alles das könne man lediglich an die zuständigen Stellen weiter geben, mit der Bitte um vermehrte Kontrollen, sagte Kallweit.

Konkrete Zusagen machte dagegen STL-Werkleiter Andreas Fritz zumindest für das Müllproblem, dass die Mitarbeiter verstärkt in den Blick nehmen sollen. Zum einem geht es um Spritzen und Flaschen, die zurückgelassen werden, zum anderen schlicht um illegale Müllentsorgung, auch entlang von Friedrich-Wilhelm- und Südstraße. Kallweit berichtete, dass der SPD-Ortsverein sich im Rahmen der diesjährigen Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ selbst ein Bild dort gemacht habe.

Fritz kündigte unter anderem an, zumindest dort, wo die Stadt oder deren Töchter Vermieter seien, Mieter gezielt anzusprechen, ihren Müll richtig zu entsorgen. Außerdem könne geprüft werden, ob weitere Mülleimer entlang der Straßen installiert werden.