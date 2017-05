Spielkonsole weg: Diebstahl unter Freunden

Lüdenscheid - Das, was man früher einen „Kameradendiebstahl“ nannte, kam im Amtsgericht zur Anklage: Richter Jürgen Leichter verurteilte einen 21-jährigen Lüdenscheider zu einer Geldstrafe von 1500 Euro.

Außerdem muss er den Schaden durch die Zahlung von 300 Euro an den Bestohlenen wiedergutmachen.

Die beiden Männer hatten sich in einer Berufsschule in Eslohe ein Zimmer geteilt. Am letzten Morgen ihres Aufenthalts verschwand aus dem Koffer eines 26-jährigen Auszubildenden eine Spielkonsole. Der Zeuge erinnerte sich an das große Interesse des Angeklagten für das Gerät und dass dieser an jenem Morgen des 15. Januar 2016 eine Viertelstunde später zum Unterricht gekommen war. Gegen den Angeklagten sprach aber vor allem, dass er sich nach dem Diebstahl mit der entwendeten Spielkonsole unter seinem Namen im Internet angemeldet hatte.



Der 21-Jährige wollte sich zunächst gar nicht zu den Vorwürfen äußern. Später lieferte er dann doch eine Begründung dafür, dass er die Spielkonsole in seinem Besitz gehabt hatte: Am Abend des Tattages habe er auf dem Parkplatz einen ihm unbekannten „Südländer“ getroffen, der ihm das Gerät für 150 Euro verkauft habe. Auch der Hinweis, dass eine derartige Hehlerei ähnlich bestraft würde wie ein Diebstahl, änderte nichts an seinem Aussageverhalten. Richter Jürgen Leichter machte aus seinen Zweifeln an der Aussage des Angeklagten keinen Hehl. Die Geschichte von dem Unbekannten auf dem Schulhof sei unglaubwürdig. „Es ist verwunderlich, dass Sie ausgerechnet das Gerät auf dem Schulhof gekauft haben wollen, das Ihrem Zimmerkollegen gehörte.“



Dazu kam, dass der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt war: Er brachte Vorstrafen wegen Diebstählen und Körperverletzungen mit. „Es ist mies und ein Vertrauensmissbrauch, seinen eigenen Zimmergenossen zu beklauen“, belehrte der Richter dem Angeklagten.



