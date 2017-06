Spielhallen-Räuber verurteilt: Zweieinhalb Jahre Jugendstrafvollzug

Lüdenscheid - Alle Hoffnung war vergebens, alle Tränen der Angst und der Reue sind wirkungslos verflossen: Der 19-Jährige, der bereits drei Jahre im Jugendknast gesessen hat und sich endlich auf dem Weg in ein normales Leben wähnte, muss abermals ins Gefängnis. Die 1. große Jugendkammer des Hagener Landgerichts verurteilte den jungen Mann wegen schweren Raubes zu zweieinhalb Jahren. Sein Komplize, der die Spielhalle an der Karlstraße direkt vor dem Überfall am 30. September ausbaldowert hat und als Mittäter gilt, kam mit zehn Monaten auf Bewährung und 100 Arbeitsstunden davon.

Staatsanwalt Christoph Bußmann ging in seinem Plädoyer auch auf die problematische Vergangenheit des 19-Jährigen ein, der „nahezu überhaupt keine Erziehung genossen“ habe. Aus den drei Haftjahren, die er als 14-Jähriger habe antreten müssen, habe er offenbar nichts gelernt. Vor allem nicht, Geld auf legalem Weg zu verdienen. „Es musste ja direkt das ganz große Ding sein“ – nur acht Monate nach Haftentlassung. Auch in der Einschätzung über die Haltung des Räubers gegenüber der Kassiererin der Spielhalle sind sich Staatsanwalt Bußmann und der Vertreter der Nebenklage, Rechtsanwalt Dominik Petereit, einig. Er habe sich „absolut empathielos“ verhalten und massive Tatfolgen wie eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit sowie den Jobverlust und damit den Entzug der Existenzgrundlage der Frau verursacht. Sein Verteidiger Gerd-Oliver Salzmann sagt: „Es tut ihm unendlich leid, was er der Frau angetan hat.“ Petereit schließt sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an: zwei Jahre und neun Monate für den 19-Jährigen, ein Jahr mit Bewährung für seinen Freund. Für Salzmanns Mandanten spricht unter anderem der Umstand, dass er laut Staatsanwalt „bei der Aufklärung eines Überfalls auf die Star-Tankstelle“ an der Altenaer Straße mitgewirkt hat. Nach LN-Informationen wird in diesem Zusammenhang seitdem gegen einen Lüdenscheider (20) ermittelt, der auch wegen der Überfälle auf die vier Spielhallen angeklagt ist. Über Einzelheiten zu dem Raub in der Tankstelle und dem Stand dieses Verfahrens beantwortet die Staatsanwaltschaft derzeit keine Fragen. In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung fleht der 19-Jährige das Gericht weinend an. Er will nicht mehr ins Gefängnis. „Es ist nicht schön da drin.“ Erziehung finde nicht statt, die „Wärter“ seien nicht so gerecht wie sie es sein sollten. „Ich weiß doch, dass ich einen Fehler gemacht habe.“ Richter Jörg Weber-Schmitz kontert in seiner Urteilsbegründung: „Dass der Jugendstrafvollzug nicht gerade wunderbar ist, liegt in der Natur der Sache.“