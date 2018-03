Spielhallen sollen Angebot beschränken

Lüdenscheid - Um möglichst langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Montag dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung ermächtigt wird, Verhandlungen mit den Spielhallenbetreibern aufzunehmen.

Das Ziel der Gespräche soll sein, einvernehmliche Lösungen zu finden. Denn: Die Betreiber von elf Spielhallenstandorten in Lüdenscheid, mit über 32 Spielhallenkonzessionen und 365 Geräten, haben alle einen Härtefallantrag gestellt.

Dem voraus geht eine Entscheidung des Gesetzgebers, der die Spielsucht eindämmen will und deshalb das Weiterführen der Spielhallen an bestimmte Bedingungen knüpft.

Die jeweiligen Standorte müssen einen Abstand von 350 Metern untereinander haben und ebenso weit von Schulen, Einrichtungen für Jugendliche und Kindergärten entfernt sein.

Betreiber hoffen auf Härtefallprüfung

Im Rahmen einer Härtefallprüfung besteht für die Betreiber die Möglichkeit, eine Ausnahme zu erhalten. Ein Härtefall liegt zum Beispiel dann vor, wenn ein Betreiber noch vor kurzer Zeit investiert hat und ihm mit einer Schließung ein hoher finanzieller Schaden zugefügt würde, der seine Existenz bedrohte. Zudem sei die Qualität der Spielhalle unter dem Aspekt des Spielerschutzes ein Kriterium.

Den Betreibern, die Härtefallanträge gestellt haben, will die Verwaltung nun Gespräche anbieten und Lösungen in Form sogenannter Abschmelzungskonzepte anbieten. Diese sollen die Aufwendungen für den Betrieb zurück fahren, das Angebot in den Hallen also beschränken.

Nach Umsetzung der Abschmelzungskonzepte werden der Stadt voraussichtlich Vergnügungssteuererträge in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr fehlen.