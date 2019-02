Bremecker Hammer: Spezialisten sichern das Bauwerk

+ © Hesse Still ruht der See: Spezialisten machen im Vorfrühling den Hammer so sicher, dass ein Gutachter Zahlen ermitteln kann. © Hesse

Lüdenscheid – „Wir haben den Bremecker Hammer nicht vergessen. Ganz im Gegenteil“, freut sich Museumsleiter Dr. Eckhardt Trox darüber, dass in diesen Tagen ein erster Auftrag auf den Weg geht, der möglicherweise über die Zukunft des Hammers und des Schmiedemuseums entscheidet. „Es gibt jetzt einen Ingenieurauftrag, in dem es erst einmal um die Sicherheit geht“, so Andreas Beckmann von der Zentralen Gebäudewirtschaft der Stadt.