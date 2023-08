Sperrung wegen der Brücke: Ärger und Strapazen im Wiesental

Lange Umwege und hohe Kosten

+ © Olaf Moos Bis hierhin und nicht weiter: Sieglinde Dittmann an der Absperrung, die für sie Zeitverlust und Kosten bedeutet. © Olaf Moos

Seit Ende März sind die Anlieger der Straße Im Wiesental von der Altenaer Straße abgesperrt – und müssen lange Umwege in Kauf nehmen. Die Vorbereitungen für den Neubau der Rahmedetalbrücke dauern an. Für Anwohnerin Sieglinde Dittmann (68) ein „unerträglicher Zustand“ – den sie und ihre Nachbarn jedoch noch bis zum 30. September aushalten müssen.

Lüdenscheid - Die Öffnung der Straße zwischen Rahmedetal und Römerweg war zunächst für Juli geplant. Dass der Termin mehrfach verschoben wurde, bedeutet für Sieglinde Dittmann weiteren Zeit- und Geldverlust. Denn die Lüdenscheiderin hat kein Auto und ist auf den Bus angewiesen.

Doch um zur nächsten Bushaltestelle in Richtung Innenstadt zu kommen, muss die ältere Dame laufen: die Straße entlang, 1,3 Kilometer bergauf, ohne befestigten Gehweg – für die Asthmatikerin eine Strapaze. „Das schaffe ich nicht.“ Fußweg und Busfahrt mit der Linie 87 dauern nach ihrer Schätzung knapp zwei Stunden. Eine Taxifahrt in die Stadt kostet 25 Euro.



Im vergangenen Monat hat die Rentnerin nach eigenen Worten etwa 200 Euro ausgeben müssen, um sich zu Ärzten oder zur Apotheke bringen zu lassen. „Wenn ich einen Großeinkauf machen muss, miete ich mir ein Auto an der Hohen Steinert – für 45 Euro am Tag plus Kaution.“ Die drängende Frage für Sieglinde Dittmann lautet nicht nur: „Wann kann ich endlich wieder zur Altenaer Straße laufen und dort in den Bus steigen?“ Von Tag zu Tag mehr beschäftigt sie das Problem: „Wer ersetzt mir die ganzen Kosten, die mir entstanden sind?“



Obwohl der Riegel vor der Einmündung zur Altenaer Straße für Fahrzeuge und Fußgänger gleichermaßen gilt und die Gitter durch eine Kette mit Vorhängeschloss gesichert sind, berichtet die Anwohnerin, dass Passanten die Absperrung immer wieder überwinden, um die nahe Haltestelle zu erreichen. „Mein Enkelsohn, der bei mir wohnt, muss morgens mit dem Bus zu seinem Ausbildungsbetrieb in Altena, der hat gar keine andere Chance.“ Auf dem Rückweg nach Feierabend fahre er bis zum Dickenberg und laufe dann durch den Wald zu ihr nach Hause ins Wiesental.



Nach Angaben von Stadtpressesprecher Sven Prillwitz könnte die Sperrung zwar etwas früher aufgehoben werden als vorgesehen. Doch die Autobahn GmbH plane im Wiesental aktuell eine weitere Baumaßnahme, bei der ein Entwässerungskanal erneuert werden soll.



So bleibt die Anliegerstraße weiter eine Sackgasse. Denn auch die Kanalbaustelle ein Stück oberhalb der Einmündung wird abgesperrt – und zwar sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger.