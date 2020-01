Sperrung nach Unfall an der Heedfelder Straße

Die Heedfelder Straße musste am Dienstagmorgen nach einem Unfall gesperrt werden. Beim Abbiegen sind dort zwei Fahrzeuge kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Lüdenscheid - Gegen 7.45 Uhr waren nach Polizeiangaben am Morgen zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Heedfelder Straße/Im Grund zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Verkehrsteilnehmer vom Grund kommend in die Heedfelder Straße eingebogen und hatte dabei ein Auto übersehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand; das hatte zunächst anders geklungen: Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, hatten sie noch von einer eingeklemmten Person ausgehen müssen. Das habe sich aber nicht bestätigt, sagte Polizeisprecher Dietmar Boronowski.

Beide Unfallfahrzeuge müssen abgeschleppt werden - das hatte die Sperrung der Heedfelder Straße zur Folge.

Es gibt neue Informationen zum spektakulären Raser-Unfall auf der Lennestraße.