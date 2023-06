Sperrung aufgehoben: „Freie Fahrt“ zwischen Lüdenscheid und Altena

Von: Jan Schmitz

Die Talbrücke Rahmede ist gesprengt, die Trümmer im Tal beseitigt. Vorzeitig wurde nun die Verbindung zwischen Altena und Lüdenscheid freigegeben.

Gute Nachricht für Anwohner und Pendler: Die gesperrte Altenaer Straße (L530) ist am 1. Juni um punkt 18 Uhr wieder freigegeben worden. Ursprünglich sollten die Warnbaken erst am 10. Juni weggeräumt werden, nun ist die Verbindung zwischen Lüdenscheid und Altena wieder durchgängig befahrbar sein, weil die Abbrucharbeiten an der gesprengten Talbrücke Rahmede schneller vorangingen als geplant. Die ebenfalls gesperrte Straße im Wiesental soll einen Monat später am 1. Juli wieder freigegeben werden.

Mit der Freigabe der Altenaer Straße wurde auch die Ampelanlage zwischen Nord- und Südhang wieder eingerichtet - sie dient einem reibungslosen Baustellenverkehr für den Abtransport der Trümmer über die Autobahn. Die für die Sperrung eingerichtete Ampel am Hemecker Weg soll auch über den 1. Juni hinaus in Betrieb bleiben.

Die Altenaer Straße im Bereich der gesprengten Talbrücke Rahmede ist wieder frei. © Cornelius Popovici

Mit der Öffnung der Altenaer Straße endet eine sechswöchige Sperrung, die für die Vor- und Nachbereitung der Sprengung der Talbrücke am 7. Mai notwendig wurde. Seit dem 17. April war die Altenaer Straße unter der Talbrücke voll gesperrt. Nun gibt es wieder „Freie Fahrt“ in Fahrtrichtung Lüdenscheid, zumindest bis zur Bedarfsumleitung an der Kreuzung Altenaer Straße/Im Grund.

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sprach von einem „in mehrfacher Hinsicht guten und wichtigen Signal“ für Lüdenscheid und die Region. Vor allem für die Menschen in den Stadtteilen Eggenscheid, Dickenberg und Rathmecke, die ganz besonders von den Folgen der Vollsperrung betroffen sind, sei das eine sehr gute Nachricht. Gleichzeitig stellte Wagemeyer klar, dass das Lkw-Verbot für den reinen Transitverkehr definitiv erst zum 10. Juni in Kraft treten wird.



Mit der Aufhebung der Vollsperrung auf der Altenaer Straße am 1. Juni ist die Hauptzufahrt zu den Stadtteilen Dickenberg und Rathmecke wieder frei. Aus diesem Grund werde die Feuerwehr die Wochenend- und Nachtbesetzung der Feuerwache Lüdenscheid-Nord ab dem 2. Juni wieder zurückfahren, sagte ein Stadtsprecher. Der Rettungsdienst hingegen besetzt die Wache auch über den 2. Juni hinaus – rund um die Uhr mit zwei ausgebildeten Einsatzkräften und einem Azubi.