Sperrung Altenaer Straße: Wer bekommt eine Ausnahmegenehmigung? Und wie?

Von: Jan Schmitz

Wer darf die Anliegerbereiche während der Sperrung der Altenaer Straße ab Montag, 17. April, befahren? Die Stadt hat jetzt einige Klarstellungen vorgenommen.

Für die anstehende Sprengung der Talbrücke Rahmede muss die Altenaer Straße ab dem 17. April und für voraussichtlich acht Wochen im Bereich der Brücke voll gesperrt werden. In den vergangenen Tagen haben die Stadt Lüdenscheid viele Nachfragen zu den Regelungen während der Sperrung erreicht. Konkret ging es dabei vor allem um die Frage, wer eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung der Anliegerstraßen am Dickenberg benötigt und wer dazu berechtigt ist, sich für die Zeit der Sperrung eine solche ausstellen zu lassen.

Das Wichtigste: Anlieger benötigen keine Ausnahmegenehmigung! Die Straßen am Dickenberg sowie die Fuelbecker Straße und den Tweerweg dürfen von Anliegern befahren werden.

Als Anlieger gelten laut Stadt beispielsweise: Anwohner oder Eigentümer, Personen, die einen Anwohner besuchen wollen, Personen, die in dem Gebiet etwas erledigen müssen (zum Beispiel Tierarztbesuch, Einkauf etc.) und Personen, die in dem Gebiet arbeiten.

In all diesen Fällen ist keine Ausnahmegenehmigung erforderlich, wie die Stadt Lüdenscheid mitteilt. Die „Anlieger frei“-Regelung bleibt also wie gewohnt bestehen. Die einzige Änderung: Der Anliegerbereich am Dickenberg wird in der Zeit der Sperrung um den Bereich der Altenaer Straße erweitert, der zwischen der Talbrücke Rahmede und der Stadtgrenze zu Altena liegt. Es sind also durch die Ausweitung des Anliegerbereichs insgesamt mehr Anlieger zur Durchfahrt berechtigt.

In bestimmten Ausnahmefällen sind Ausnahmegenehmigungen möglich

In begründeten Ausnahmefällen kann die Stadt Lüdenscheid eine Ausnahmegenehmigung ausstellen, die zur Nutzung der Anliegerstraßen berechtigt. Dies ist möglich für Fahrzeuge, die für zeitkritische Tätigkeiten genutzt werden. Darunter fallen zum Beispiel alle sozialen Dienste, Handwerker, sowie Taxen oder auch Fahrschulen. Auf Nachfrage sagte ein Stadtsprecherin, dass auch Lieferdienste wie Pizzaboten Ausnahmegenehmigungen erhalten, um zu ihren Kunden in Dickenberg oder Rathmecke zu gelangen. Wichtig: Mit der Ausnahmegenehmigung dürfen die Anliegerstraßen auch zur Durchfahrt ohne ein Anliegen vor Ort genutzt werden.

Eine Verkürzung der Fahrzeit allein ist hingegen kein Grund zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung. Beschäftigte von Unternehmen außerhalb des Anliegerbereichs am Dickenberg oder Privatpersonen können daher in der Regel keine Ausnahmegenehmigung erhalten. Das betrifft unter anderem Lüdenscheider, die in Altena beschäftigt sind, und umgekehrt.

Beantragung einer Ausnahmegenehmigung wird vereinfacht

Die zunächst angegebene Telefonnummer war in den vergangenen Tagen hoffnungslos überlastet. Daher werden die Regeln zur Beantragung vereinfacht. Wer die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt, kann per E-Mail an ausnahmen.stvo@luedenscheid.de einen Antrag stellen. In der E-Mail enthalten sein sollten:

eine kurze Begründung für die Ausnahmegenehmigung

eine Beschreibung der zeitkritischen Tätigkeit

Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, KFZ-Kennzeichen)

Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, erhalten die Antragsteller eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren von Anliegerstraßen, die bei Verkehrskontrollen vorgezeigt werden kann. Die Anträge können formlos per E-Mail gestellt werden. Bürgerinnen und Bürger, die darüber hinaus Rückfragen haben, erreichen den Fachdienst Bauservice telefonisch unter 02351/171524.

Alle anderen müssen die Umleitung für Durchgangsverkehr nutzen

Personen, die kein konkretes Anliegen vor Ort haben, dürfen nach Angaben der Stadt Lüdenscheid die Anliegerstraßen hingegen nicht befahren. Für den Durchgangsverkehr ist eine großräumige Umleitung über Altena und Werdohl ausgeschildert. Diese muss von allen Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen genutzt werden. Pkw können auch Alternativrouten wählen – beispielsweise über den Hemecker Weg, die L694 und die Brunscheider Straße, die Werdohler Landstraße (L691), die Lennestraße und die Altenaer Straße (L530). Ab Montag wird auf diesen Straßen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. Ein Verkehrschaos droht.

