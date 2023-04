Sperrung Altenaer Straße: Bürgeramt und Fachdienste bieten Vor-Ort-Service an

Auch die Verwaltung findet neue Wege

Die Sprengungsvorbereitungen bedeuten auch, dass ab dem 17. April die Altenaer Straße gesperrt werden muss. Das Rathaus will darauf bürgerfreundlich reagieren.

Das Rathaus kommt in den Stadtteil: Als Folge der Einschränkungen durch die baldige Brückensprengung geht die Stadtverwaltung ungewöhnliche Wege - und bietet Vor-Ort-Service an.

Lüdenscheid - Die Vollsperrung der Altenaer Straße im Bereich der Talbrücke Rahmede ab dem 17. April wird dazu führen, dass die Stadtteile Eggenscheid, Dickenberg und Rathmecke schwieriger zu erreichen bzw. zu verlassen sind. Deswegen soll die Aktion „Das Rathaus kommt in den Stadtteil“ die dort wohnenden Menschen bei Behördengängen etwas entlasten: Das Bürgeramt und weitere Fachdienste der Stadt Lüdenscheid bieten am Montag, 24. April, von 14 bis 18 Uhr ihre Service-Leistungen in der CVJM-Freizeitstätte am Rathmecker Weg an.

In der „Außenstelle“ des Rathauses können Anwohner der drei Stadtteile beim Bürgeramt unter anderem Reisepässe und Personalausweise beantragen oder abholen. Auch An- und Ummeldungen sind hier möglich. Im Vorfeld sollte das Bürgeramt jedoch kurz über das jeweilige Anliegen informiert werden - entweder per E-Mail an buergeramt@luedenscheid.de oder telefonisch unter 02351/17-1666.



Details dazu auf der Homepage der Stadt

„Damit wollen wir sicherstellen, dass wir vor Ort auch wirklich alle Anliegen erledigen können“, sagt Stefan Frenz. Der Leiter des Bürgeramts bittet alle interessierten Anwohner außerdem darum, vorab auf der Homepage der Stadt Lüdenscheid nachzusehen, welche Unterlagen und Dokumente ggf. mitgebracht werden müssen.



Darüber hinaus wird die Stadt Lüdenscheid am 24. April auch mit dem Fachdienst Schule und Sport, der Pflegeberatung und der Stabsstelle Demografie und Sozialplanung am Dickenberg vertreten sein. Ebenfalls mit an Bord sind die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG), die Verbraucherzentrale und das „Brückenbauer“-Büro.