Sperrung Altenaer Straße: Sorge um Medikamenten-Versorgung

Brückensprengung

+ © Patrick Pleul Zur Versorgung der Patienten wird die Stern-Apotheke für die Zeit der Sperrung der Altenaer Straße einen Boten-Service anbieten. © Patrick Pleul

Aufgrund der bevorstehenden Sperrung der Altenaer Straße sorgen sich die Kunden der Stern-Apotheke in Altroggenrahmede, dass sie womöglich künftig von der Medikamentenversorgung abgeschnitten sein können.

Lüdenscheid – Die bevorstehende Sperrung der Altenaer Straße sorgt aus vielen Gründen für Sorgen bei Anwohnern – aber das gilt nicht nur für diejenigen, die in den Stadtteilen Rathmecke-Dickenberg und dem Rahmedetal von der direkten Verbindung nach Lüdenscheid abgeschnitten sind. Dr. Gerrit Fritsch, Inhaber der Stern-Apotheke in Altroggenrahmede, berichtet, dass kaum ein Thema seine Kunden mehr beschäftigt. Von den zahlreichen Stammkunden aus Lüdenscheid, insbesondere aus Gevelndorf und Oberrahmede, aber auch aus Schalksmühle und Nachrodt-Wibliungwerde, häuften sich die Anfragen, wie sie während der Sperrung ihre Medikamente erhalten.

Fritsch betont, dass alle Lieferungen gewährleistet sind und wie gewohnt geleistet werden. Die Stern-Apotheke habe für ihren Lieferservice alle Genehmigungen, um die Anliegerstraßen zu befahren, sodass das inzwischen vierköpfige Boten-Team auch in den Wochen, in denen die Altenaer Straße nicht als direkte Verbindung dient, die Kunden mit allen benötigten Medikamenten beliefern kann. Auch die gegebenenfalls erforderliche Abholung der Rezepte in den Arztpraxen erfolge wie gewohnt. Fritsch betont, dass dieser Service weiterhin kostenlos bleibt – auch das sei eine Sorge vieler vor allem älterer Kunden.