Sperrung A45: AS in Richtung Dortmund mehrere Wochen dicht

Eine A45-Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund wird für mehrere Wochen gesperrt. Autofahrer müssen teils lange Umwege einplanen.

Wie Straßen.NRW am Dienstag (30. September) mitteilte, wird für den späteren Neubau der Talbrücke Sterbecke im Zuge der A45 finden zur Zeit Bauarbeiten auf der A45 in Höhe der Anschlussstelle (AS) Lüdenscheid-Nord statt.

A45-Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund mehrere Wochen gesperrt

Damit der Verkehr während des Neubaus der Talbrücke Sterbecke durchgehend mit vier Fahrstreifen aufrecht erhalten werden kann, wird derzeit die Fahrbahn der A45 in Fahrtrichtung Dortmund verbreitert. Außerdem werden die Fahrbahnübergänge zur Brücke instandgesetzt und Mittelstreifenüberfahrten für zukünftige Verkehrsführungen hergestellt.

Anschlussstelle zur A45 wird verschoben, um Platz zu schaffen

Um die Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord (Fahrtrichtung Dortmund) während der gesamten Bauzeit der Talbrücke Sterbecke voll funktionsfähig zu erhalten, muss sie für die Dauer der Baumaßnahme in Richtung Süden verschoben werden. Damit die neuen Rampen fertiggestellt und an die A45 angebunden werden können, ist es erforderlich, die Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord im Zeitraum vom 25. Oktober (22.00 Uhr) bis 12. November (5 Uhr) zu sperren.