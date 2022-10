Vollsperrungen auf A45: In beide Richtungen für mehrere Tage

Von: Jan Schmitz

Die maroden A45-Talbrücken Brunsbecke und Kattenohl sollen durch Neubauten ersetzt werden. Vorher steht noch die Hauptprüfung an - und damit mehrtägige Sperrungen.

Mehrere Vollsperrungen auf der A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord kündigt die Autobahn Westfalen für die kommenden Tage an. Schon am Samstag geht es los. Der gesamte Umleitungsverkehr wird dabei ins Volmetal verlegt, das durch eine Sperrung der B54 bei Schalksmühle sowie durch den Umleitungsverkehr der gesperrten A45 bei Lüdenscheid derzeit schon stark verkehrlich belastet ist.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

Die Autobahn Westfalen führt nach eigenen Angaben an den A45-Talbrücken Brunsbecke und Kattenohl die turnusmäßigen Hauptprüfungen durch. Beide Brückenbauwerke - die der Talbrücke Rahmede von Aufbau und Konstruktion ähnlich sind - sollen durch Neubauten ersetzt werden.

Sperrung der A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord

Erst im Sommer hatte es deshalb an der Talbrücke Brunsbecke im Rahmen einer viertägigen Vollsperrung bereits eine Untersuchung mit einem speziellen Laserscan-Verfahren gegeben. Bei diesen Untersuchungen wurden laut Autobahn GmbH keine Auffälligkeiten festgestellt, dennoch wurden in der Folge verschiedene Maßnahmen zur Entlastung der Talbrücke Brunsbecke getroffen - unter anderem ein Abstandsgebot von 50 Metern für Lkw, eine Verschwenkung der Fahrbahn sowie Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h für Lkw und 80 km/h für Pkw.

Die Schilder, die auf die Sperrung hinweisen, stehen bereits wie hier an der L692. © Cornelius Popovici

Auch wenn die Tage der Brücken gezählt sind - die Baumaßnahme war 2017 der von Straßen.NRW eigentlich prioritär geführten Erneuerung der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid vorgezogen worden - stehen sie unter Verkehr und müssen daher die Hauptprüfung über sich ergehen lassen.

Für die dafür notwendigen Arbeiten muss die A45 zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord an mehreren Wochenenden jeweils in einer Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Um die Sperrzeiten so kurz wie möglich zu halten, werden für die Prüfungen jeweils zwei sogenannte Brückenuntersichtgeräte eingesetzt, teilt die Autobahn Westfalen mit. Zudem wurden Sperrtage gegenüber der ersten Planung, über die unsere Zeitung vor einigen Tagen berichtete, zusammengelegt.

Diese Sperrung der A45 sind geplant

Folgende Sperrungen der A45 sind von der Autobahn GmbH geplant:

Fahrtrichtung Frankfurt: Samstag, 22. Oktober, ab 6 Uhr bis Sonntag, 23. Oktober, 20.30 Uhr

Samstag, 22. Oktober, ab 6 Uhr bis Sonntag, 23. Oktober, 20.30 Uhr Fahrtrichtung Dortmund: Samstag, 29. Oktober, 6 Uhr bis Dienstag, 1. November, 20.30 Uhr

Samstag, 29. Oktober, 6 Uhr bis Dienstag, 1. November, 20.30 Uhr Fahrtrichtung Frankfurt: Samstag, 5. November, 6 Uhr bis Sonntag, 6. November, 20.30 Uhr

Samstag, 5. November, 6 Uhr bis Sonntag, 6. November, 20.30 Uhr Fahrtrichtung Dortmund: Samstag, 12. November, 6 Uhr bis Sonntag, 13. November, 20.30 Uhr

Samstag, 12. November, 6 Uhr bis Sonntag, 13. November, 20.30 Uhr Fahrtrichtung Frankfurt: Samstag, 19. November, 6 Uhr bis Sonntag, 20. November, 20.30 Uhr.

Die Umleitungen führen über die jeweiligen Bedarfsumleitungen und damit die direkt ins Volmetal (B54). Durch die Vollsperrung der A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid läuft der Umleitungsverkehr in Fahrtrichtung Dortmund zunächst über die U39 (ab Anschlussstelle Lüdenscheid) und ab Einmündung Heedfelder Straße/L692 (Zubringer Nord) über die U41. In Richtung Frankfurt läuft der Verkehr über die U14. Ab Einmündung Heedfelder Straße/L692 (Zubringer Nord) führt die Umleitung über die U16.

Weil die Talbrücken Brunsbecke und Kattenohl geprüft werden, wird die A45 zwischen Hagen und Lüdenscheid an fünf Wochenenden gesperrt. © Cedric Nougrigat

A45-Sperrung: Sonderregelung für Rettungskräfte im Notfall

Eine Besonderheit gibt es auf Bitten der heimischen Feuerwehren: Fahrzeuge der Rettungskräfte mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen und einer Durchfahrtsbreite von weniger als 2,10 Metern können die Sperrung im Notfall passieren.

Die Autobahn GmbH erläutert auch noch einmal den Hintergrund der aktuellen Hauptprüfung, für die erste Arbeiten bereits im Sommer durchgeführt worden waren.

A45-Sperrung: Brückenprüfungen stehen regelmäßig an

„Für Brücken steht alle sechs Jahre eine umfassende Hauptprüfung an. Die Brückenprüfer nehmen dabei sämtliche Bauwerksteile unter die Lupe. Das gilt auch für schwer zugängliche Bereiche. Die Bauteile werden „handnah“ geprüft. Das heißt, der Prüfende muss mit Hilfe von Gerüsten, Hubbühnen oder speziellen Brückenuntersichtgeräten so nah an die Bauteile herankommen, dass zum Beispiel auch mit einem Werkzeug direkt an der Brücke geprüft werden kann.

Abdeckungen von Bauwerksteilen, zum Beispiel Schutzhauben bei Seilen, Lagermanschetten, Schutzhüllen oder Schachtabdeckungen müssen geöffnet werden, damit auch dort mögliche Schäden entdeckt werden können. Ist eine Brücke mit einem Hohlkasten konstruiert, muss die Prüfung im Inneren und von außen stattfinden.

Alle drei Jahre findet zudem eine sogenannte Einfach-Prüfung statt. Diese Begutachtung wird in der Regel als erweiterte Sichtprüfung durchgeführt. Lager, Gelenke und auch Verschleißteile wie die Übergangskonstruktionen werden dabei besonders in den Blick genommen. Das Beispiel der einsturzgefährdeten Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid zeigt, dass auch trotz regelmäßiger Prüfungen ein Komplettausfall möglich ist.

Auch in den Jahren ohne Prüfung steht nach Angaben der Autobahn GmbH jedes Bauwerk unter Beobachtung. Die zuständige Autobahnmeisterei führt jährlich eine ausführliche Besichtigung durch. Nach außergewöhnlichen Ereignissen, wie zum Beispiel Beschädigungen durch einen Unfall oder Hochwasser, können Sonderprüfungen angeordnet werden.