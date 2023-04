Sprengung der Talbrücke Rahmede: Die Fundamente bleiben stehen 

Mützenich-Besuch

+ © Nougrigat Die Brückenpfeiler sind eingerüstet und bald bereit dafür, endgültig zu fallen: Für die Sprengung am 7. Mai läuft im Moment alles nach Plan. Die Fundamente der Pfeiler übrigens werden zunächst im Boden verbleiben und erst beim Neubau Stück für Stück abgetragen. © Nougrigat

Die Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper erläuterte dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Rolf Mützenich, bei seinem Besuch in Lüdenscheid Einführendes zur Sprengung der Rahmedetalbrücke.

Lüdenscheid – Brückentermine können immer Überraschungen bereithalten. Für Barbara Dienstel-Kümper war beim Besuch des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Rolf Mützenich, die erste Überraschung, dass sie dem Gast aus Berlin rund um die Talbrücke Rahmede einführend die Dinge erläutern und erklären durfte. Die Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari als Gastgeberin an diesem Tag hatte sie ganz spontan darum gebeten, also legte die Kreisdirektorin mit Helm und neongelber Baustellenjacke los und berichtete unter anderem, dass bei der Sprengung des Bauwerks die Fundamente der Brückenpfeiler im unteren Teil stehen bleiben werden.

Das wiederum war dann doch eine kleine Überraschung für den einen oder anderen Zuhörer. „Ich habe das in einer Baubesprechung so aufgeschnappt“, stellte Barbara Dienstel-Kümper am Tag danach auf Anfrage fest und verwies für Details an die Autobahn GmbH. Für Dienstel-Kümper indes eine logische Sache, wenn sie es mit der Sprengung des Teilbauwerks der A45-Talbrücke Siegen-Eisern vergleicht. „Anders als in Siegen wird die Talbrücke Rahmede ja nicht auf die Seite kippen“, sagt Dienstel-Kümper, „die Brücke hier muss unter sich zusammenbrechen. Dabei sollen die unteren Fundamente der Pfeiler zum Teil stehen bleiben.“

Alte Fundamente müssen aus dem Boden geholt werden

Tatsächlich werden für den Betrachter nach dem Abtragen des Fallbetts diese Fundamente genauso wie die ebenfalls durch die Sprengung nicht entfernten Widerlager des Brückenbauwerks gar nicht zu sehen sein, denn diese Teile des Bauwerks sind im Boden verankert. Nach der Sprengung und dem Abtransport des Fallbettes wird eine ebene Fläche zu sehen sein. Doch der Auftragnehmer für den Neubau der Talbrücke Rahmede hat dann noch die Aufgabe, die alten Fundamente aus dem Boden zu holen. Das ist auch deshalb notwendig, weil sie sonst möglicherweise die neue Fundamente stören könnten.

Sei’s drum: Die Dinge auf der Baustelle gehen – nun auch befördert durchs bessere Wetter – planmäßig voran. Dienstel-Kümper schaute in diesem Kontext am Dienstag auch noch einmal auf den Natur- und Tieraspekt, legte dem Gast aus Berlin dar, wie vorbildlich hier die neuen Quartiere für Fledermäuse und Haselmäuse bereitet worden sind. Beim Märkischen Kreis ist die Untere Naturschutzbehörde angesiedelt. „Ich verstehe die Kritik der Anwohner, die das Gefühl haben, dass hier das Tierwohl mehr zählt als das Wohl des Menschen“, sagt Dienstel-Kümper, „aber diese Rolle und diesen Blickwinkel muss die Untere Naturschutzbehörde ja einnehmen. Betonen möchte ich in diesem Zusammenhang aber noch einmal, dass weder die Haselmaus noch die Fledermäuse oder der Wanderfalke im allgemeinen Prozess irgendetwas verzögert hat.“

Dienstel-Kümper hofft nun noch, dass die Brut des Wanderfalken rechtzeitig erfolgt, so dass man die possierlichen Tierchen dann auch an einen neuen Ort überführen kann, damit zum Sprengtermin auch in der Tierwelt kein Schaden entsteht.

Kreisdirektorin verteidigt Zurückhaltung des Bürgermeisters

Im Zuge der Diskussionen ums Lkw-Durchfahrtsverbot für den gesamten Kreis im Rahmen des Mützenich-Besuchs verteidigte die Kreisdirektorin die Zurückhaltung des Lüdenscheider Bürgermeisters Sebastian Wagemeyer. „Wir wissen es noch von unserer Anordnung eines Motorradverbots an der Nordhelle. Man hat nur genau einen Schuss – wir sind damals damit gescheitert, und nun fahren die Motorräder bis heute an der Nordhelle und nerven mit ihrem Lärm die Anwohner“, stellte Dienstel-Kümper im Willy-Brandt-Haus fest, „wenn man so will, ist es wie in den 80er-Jahren, als die ersten Geldautomaten auftauchten und mit ihnen die erste Kriminalität rund um diese Automaten. Das Gesetz hat damals nicht gewusst, wie es damit umgehen muss. Unsere Straßenverkehrsordnung ist aus dem Jahr 1971. Da galt noch der Slogan ‘Freie Fahrt für freie Bürger’. Aber das Leben hat die Gesetzgebung im Straßenverkehr überholt. Das Recht ist hier inzwischen völlig unzureichend, um mit Situationen wie dieser Sperrung und Bedarfsumleitung umzugehen. Man braucht neue Maßnahmen und Möglichkeiten. Allein die A45 hat 73 Brücken – der Gesetzgeber sollte sich darauf einstellen und vorbereiten, dass der Fall in Lüdenscheid nicht der letzte dieser Art gewesen sein dürfte.“

Die A45-Bürgerinitiative, die sich die Anordnung eines Lkw-Durchfahrtsverbots sofort wünscht, hörte das nicht gerne. „Wir brauchen mutige Entscheidungen, jetzt haben wir die Not“, stellte Peter Becker fest, „wir brauchen jetzt etwas, das wirkt!“