Spendenaufruf: Caritas will Hausbrand-Opfern helfen

Am 18. Juni brannte das Haus an der Corneliusstraße.

Lüdenscheid - Der Caritasverband für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid will den Opfern des Hausbrands an der Corneliusstraße vom 18. Juni helfen und ruft zu Spenden auf. Birgit Krawietz von der Schwangerenberatung der Caritas schildert die angespannte Lage der betroffenen Familien:

„Die Familien wurden im Schlaf überrascht und mussten, teilweise nur mit Schlafanzug bekleidet, das Haus verlassen, sämtliche Habe wie Bekleidung, Papiere, Schulbedarf, Spielzeug und Kinderausstattung wurden zurückgelassen.

Während eine Familie mit Kindern bei ihren Eltern unterkommen konnte, musste eine weitere im Hotel untergebracht werden, hier besteht jedoch keine Möglichkeit zu kochen und die Familie zu versorgen. Laut Angaben der Betroffenen sind die derzeitigen Wohnzustände unzumutbar – Leben auf engstem Raum ohne vernünftige Versorgung, verängstigte Kinder und nur spärliche Kleidung im Schrank.“ Die Unterbringung im Hotel werde durch die Versicherung des Hauseigentümers nur für kurze Zeit übernommen, die Renovierung und Wiederherstellung des Hauses solle dagegen bis zu einem halben Jahr in Anspruch nehmen. „Die betroffenen Familien wissen nicht, wo sie denn für so einen langen Zeitraum unterkommen können.“

Beide Familien benötigen Kinderwagen. Im Flur des abgebrannten Treppenhauses sind drei Kinderwagen den Flammen zum Opfer gefallen. „Ein Doppelkinderwagen für ein zweijähriges Kind und einen acht Monate alten Säugling sowie ein Kinderwagen für ein eineinhalbjähriges Kleinkind werden dringend benötigt. Des Weiteren werden Kinder- und Erwachsenenkleidung gebraucht – Schuhe, Hauswäsche wie Handtücher und Bettwäsche, Schul- und Kindergartenbedarf (Turnzeug, Sportschuhe, Kindergartentasche, Brotdose…) Spielzeug und vieles mehr.“

Gesucht werde auch eine Unterkunft für circa sechs Monate für die sechs- und vierköpfigen Familien.

„Als Ansprechpartnerin für den Caritasverband im Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid und Mitarbeiterin in der Schwangerenberatung bitte ich die Bevölkerung um Unterstützung“, ruft Birgit Krawietz zur Hilfe auf.

Gut erhaltene Kleider-, Sachspenden können täglich in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Martinus-Haus an der Graf-von-Galen-Straße 6 in Lüdenscheid abgegeben werden, Geldspenden können unter dem Stichwort „Hausbrand“ auf das Konto des Caritasverbandes bei der Sparkasse Lüdenscheid, IBAN: DE12 4585 0005 0002 0000 16, BIC: WELADED1LSD überwiesen werden. - my

Weitere Informationen sind über den Caritasverband Lüdenscheid unter den Rufnummern 0 23 51/905 004 oder -905 007 erhältlich

