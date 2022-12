„Alles. Und Suppe“: So groß ist der Bedarf in diesem Jahr

Von: Susanne Kornau

Die Tür ist für jeden geöffnet. Denn das Motto lautet: „Dir ist kalt? Du bist hungrig? Komm ins AJZ!“ © Cedric Nougrigat

Mehr als 32 000 Euro Spenden für Glücksbringer helfen gezielt durch den Winter.

Lüdenscheid – Es gibt Stollen und Prinzenrolle. In der Sitzecke aus Palettenmöbeln schmust jemand mit einem großen Hund, der sich auch sichtlich wohlfühlt in der Gruppe, die sich gerade im AJZ verteilt. Hier und dort stehen Sofas, die ihre Glanzzeiten hinter sich haben, aber ihren Zweck erfüllen. Eigentlich ist die Tür erst ab 16 Uhr geöffnet. Doch die Ehrenamtlichen der Caritas sind schon da, haben die Masken auf und die Theke im Griff. Draußen ist es regnerisch, Ungemütlich. „Also kommt 'rein.“

„Als wir 2020 angefangen haben, war’s als reines Winterprojekt geplant“, blickt Mara Tomaszik zurück. Daraus ist mehr geworden, viel mehr, erzählt die Sozialarbeiterin der Caritas. Die hat den Hut auf bei dieser Initiative unterschiedlicher Helfer. Und dank der anhaltenden Bereitschaft der Lüdenscheider, die den Glücksbringer-Spendenstand für „Alles. Und Suppe.“ täglich sichtlich erhöhen, „ist dieser Winter gesichert“. Man spürt die Erleichterung bei Mara Tomaszik und den Ehrenamtlern, dass ihnen diese Sorge genommen wurde. Und vor allem ist ihren Gästen wenigstens tageweise die ständige Sorge genommen: Was esse ich heute? Wo kann ich hin? Ist der Winter vorbei, sichern die Spenden auch den Frühling, das Jahr. „Lüdenscheid steht dahinter“, sagt Mara Tomaszik. Deshalb kann es Weihnachten auch Rouladen mit Klößen und Rotkohl geben. Für jeden, der’s braucht.

Es lohnt sich

Die Tage sind getaktet. Die Caritas ist lediglich Untermieter, das AJZ wird zwischenzeitlich anders genutzt. Das bedeutet, der Weihnachtsbaum, der im großen Raum für das Mittagessen am 1. Weihnachtstag aufgestellt und geschmückt wird, muss abends wieder weg. Dann wird der Raum anders genutzt. So ist es halt. Aber es lohnt sich auch nur für ein paar Stunden. Es lohnt sich immer. Das ist die Botschaft. Jede Geste, jede Ablenkung, jede Hilfe kommt an.

Natürlich kann man nicht jedem helfen. Manche wollen sie nicht, ziehen nicht in die Obdachlosenunterkunft, die im Moment mit rund 35 Männern und Frauen belegt ist. Dort, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik, wären noch Plätze frei. Doch so funktioniert es eben nicht.

Dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr, sonntags von 11 bis 15 Uhr ist die Anlaufstelle im AJZ geöffnet. Anfangs, so erzählt Mara Tomaszik, habe man bis Mitternacht öffnen wollen. „Doch der Bedarf war nicht da. Wenn man sich einen Schlafplatz suchen muss, muss man früh los.“ In der Eiseskälte der letzten Tage waren die Caritas-Iglus an der Graf-von-Galen-Straße – ein Doppel-Iglu, zwei einzelne – begehrt. Bei Bedarf, sagt Caritas-Leiter Stefan Hesse, gebe man auch einen Iglu mit. Ein Schutzraum, so fragil er auch ist. Trotzdem betrauern die, die sich kümmern, gerade den Tod zweier Obdachloser, die auf Lüdenscheids Straßen gestorben sind. „Man muss achtsam durch die Straßen laufen“, sagt die Sozialarbeiterin. Damit Hilfe rechtzeitig kommt, hat die Caritas vor Ort ein Notfalltelefon eingerichtet: 90 50 00.

Wie viele es sind, die in Lüdenscheid so leben, Männer, Frauen, Schwangere – weiß niemand, die Dunkelziffer ist hoch. Mehr junge Menschen seien es und, seit Corona, auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, die durchs Netz medizinischer Betreuung fallen. Auch sie werden hier aufgefangen, für den Moment. Wer rausgeht, kann sich von der Garderobe etwas mitnehmen, was er nicht mitgebracht hat. Einen Schal, Socken, was gerade da hängt. Und: „Wir lassen keinen ohne Schuhe gehen.“