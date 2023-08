Spenden für das Kindeswohl: Mikis langer Weg zu einer Million

Von: Jan Schmitz

Unermüdliche Spendensammler: Geschäftsführer Steffen Kusserow, Kassenwart Christian Scheider und Vorsitzende Antje Malycha bei der Übergabe einer Volksbank-Spende im Jahr 2010. © Miki-Archiv

Der Förderverein Miki des Märkischen Kinderschutzzentrums hilft dank Spenden, gebrochene Kinderseelen zu heilen. Jetzt wurde die Grenze von 1 Million Euro Spendengeldern geknackt.

Lüdenscheid/Märkischer Kreis – „Miki greift da ein, wo gebrochene Flügel und Seelen geheilt werden müssen.“ Jürgen Sager, ehemaliger Vorsitzender von Miki, dem Förderverein des Märkischen Kinderschutzzentrums, und die derzeitige Vorsitzende Antje Malycha haben ihr Leben dem Wohl von Kindern und Jugendlichen aus dem südlichen Märkischen Kreis gewidmet. Sind Leid und Last der jungen Patienten zu groß, sorgen das Team des Märkischen Kinderschutzzentrums in Hellersen und der Förderverein Miki gemeinsam dafür, dass sie neuen Mut fassen und mit geheilten Flügeln wieder fliegen. Seit nunmehr 30 Jahren.

Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen Missbrauch von Kindern gab es auch damals schon. Neu war 1992 die medizinische Perspektive und Hilfe, die mit der Gründung der „Ärztlichen Anlauf- und Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern und Jugendlichen“ Einzug hielt. Für die Einrichtung hatten sich die Märkische Kliniken GmbH und der Märkische Kreis mit den Städten Lüdenscheid, Altena, Plettenberg und Werdohl zusammengeschlossen. „Die Ärztliche Anlauf- und Beratungsstelle sollte Ratsuchende aus allen Bevölkerungskreisen in Notfällen und in allen anderen Fragen der Vernachlässigung, Misshandlung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern in enger Zusammenarbeit mit der Kinderklinik des Kreiskrankenhauses Lüdenscheid beraten“, berichtet Antje Malycha. Es sollte insbesondere die Vernetzung aller Leistungsangebote im Bereich der beteiligten Jugendämter angestrebt und gefördert werden. Die Fortbildung von ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern in anderen Hilfe leistenden Einrichtungen gehörte ebenso zu den Aufgaben der Beratungsstelle. Die Beratung erfolgte für Ratsuchende aus dem Zuständigkeitsbereich der beteiligten Jugendämter kostenlos.

Miki-Vorsitzende Antje Malycha und der ehemalige Vorsitzende Jürgen Sager beim Pressetermin in der Redaktion. © K. Zacharias

Bereits ein Jahr später wurde 1993 der „Förderverein der Ärztlichen Beratungsstelle bei Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern und Jugendlichen Lüdenscheid e.V.“ gegründet, der seine Aufgaben in der ideellen und materiellen Förderung von Hilfen bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und der vorbeugenden Aufklärungsarbeit und Weiterbildung von Personen, die in der Jugendarbeit stehen, sah. Später wurde der Name in „Miki“ umgewandelt.

Bereits in den 1990er-Jahren wurde die Beratungsstelle so oft nachgefragt, dass es zu langen Wartezeiten kam. Aber die Geldbeutel der beteiligten Trägerkommunen waren unterschiedlich gefüllt. „Der Förderverein war dann oft mit einer Überbrückung von Engpässen oder einer Anschubfinanzierung bei der Einstellung von mehr Fachpersonal gefragt“, erinnert sich Malycha. So konnten Wartezeiten von einem halben Jahr auf drei Tage reduziert werden. Oft sprang der Förderverein auch bei der Finanzierung von Fachvorträgen ein oder kümmerte sich um notwendiges Mobiliar oder die Digitalisierung der Beratungsstelle.

Ab dem Jahr 2000 beliefen sich die finanziellen Verpflichtungen des Fördervereins schnell auf 50 000 bis 60 000 Euro pro Jahr. Um diesen Schnitt zu halten, bedurfte es zahlreicher Aktivitäten während des gesamten Jahres, um Spenden einzuwerben, den Förderverein neuen Partnerinnen und Partnern vorzustellen, Bußgelder aus Strafgerichten zugesprochen zu bekommen, neue Mitglieder zu werben, Präsenz auf Märkten, Tagen der offenen Tür oder anderen öffentlichen Veranstaltungen zu zeigen und vieles mehr. 2013 wurde Miki dafür als „herausragendes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement“ mit der „Ehrennadel der Stadt Lüdenscheid“ geehrt.

Heute werben 82 Mitglieder die Spendenmittel ein – und das mit außerordentlich großem Einsatz, wie Antje Malycha betont. Denn die Ehrenamtlichen wissen, wofür: damit Kinderträume in den Himmel wachsen und jedes Kind dieselben Chancen im Leben hat. Erfreulicher Effekt: Im Jahr des 30-jährigen Bestehens wurde die Grenze von 1 Million Euro Spendengeldern geknackt. Für die Miki-Mitglieder ist das nur eine Ziffer, für die hilfebedürftigen Kinder und Jugendlichen aus dem Südkreis bedeutet es den Start in ein sorgenfreieres Leben.

Spendenkonten

MIKI e.V.

Sparkasse Lüdenscheid, IBAN: DE 7045 8500 0500 0001 4449

Volksbank in Südwestfalen, IBAN: DE 1544 7615 3402 3234 5200