Spenden 2022: Lüdenscheider bleiben großzügig

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

In Lüdenscheid ist die Spendenbereitschaft trotz aller Krisen vielerorts konstant geblieben. © Bernd Thissen/dpa

Bundesweit vermeldet der Deutsche Spendenrat einen Rekordwert, der bislang 2022 gespendet wurde. Und das trotz Inflation und Energiekrise. Wir haben bei Lüdenscheider Organisationen nachgefragt, ob auch sie davon profitieren konnten.

Lüdenscheid – 3,8 Milliarden, diese stolze Summe wurde laut dem Deutschen Spendenrat zwischen Januar und September 2022 gespendet – soviel wie nie zuvor seit der erstmaligen Erhebung 2005. Und das trotz Inflation und Energiekrise. 5,8 Milliarden könnten es bis zum Jahresende werden, vermeldete der gemeinnützige Dachverband. Das wäre ein Rekord.

Zwar spiele der Ukraine-Krieg in dieser Statistik eine maßgebliche Rolle, wir haben die Nachricht dennoch zum Anlass genommen, bei einigen lokalen Organisationen nachzufragen, ob auch sie von der ungebrochenen Hilfsbereitschaft profitieren konnten. Die Antworten waren gemischt.

Die Klasse 4b der Adolf-Kolping-Schule übergab am Mittwoch eine Spende von 300 Euro an Hospiz-Leiterin Sandra Thomas (hinten, links). Die Schüler haben das Geld mit ihren Eltern bei einem Waffelverkauf am 3. Dezember im Rewe an der Bromberger Straße verdient, wie Elternvertreterin Anette Pielesch (rechts) und Klassenlehrerin Nazire Balci-Feyh erklären. „Die Spenden haben zwar zuletzt wieder zugenommen, aber noch immer nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht“, sagt Thomas. „Von daher können wir gar nicht dankbar genug für solche Aktionen sein.“ © Malte Cilsik

Caritasverband Altena-Lüdenscheid

„Gerade in Anbetracht der Krisensituation sind wir über das gesamte Jahr hinweg sehr zufrieden und umso dankbarer für die zahlreichen Spenden“, sagt Mara Tomaszik von der youngcaritas. Verglichen mit dem Vorjahr seien keine Einbußen verzeichnet worden, nur in der Vorweihnachtszeit seien etwas weniger Spenden eingegangen.

Und angesichts des steigenden Bedarfs würden diese Gelder auch umso dringender gebraucht. „Die Energiekosten steigen immer weiter an, Licht und Wärme sind für viele keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir haben dem Thema ein eigenes Projekt gewidmet“, sagt Tomaszik. Ähnlich verhalte es sich bei der Aktion „Alles. Und Suppe“, bei der Wohnungslose die Möglichkeit zum Aufwärmen bei warmen Getränken und Speisen bekommen. „Jeder Cent wird gebraucht und kommt an.“

Tierheim Dornbusch

„Abschließend beurteilen können wir das zwar erst am Jahresende, aber ein Ausreißerjahr wird 2022 wohl nicht“, sagt Thomas Höllman, Vorsitzender des Lüdenscheider Tierschutzvereins. Die konstant gebliebenen Spenden seien aber eine nur bedingt gute Nachricht, denn wie fast überall haben sich auch im Tierheim die laufenden Kosten erhöht.

„Unsere Heizkosten haben sich in den vergangenen Monaten verdoppelt, die Futterkosten sind gestiegen, und zusätzlich fallen auch die Tierarztkosten durch die neue Gebührenordnung höher aus“, zählt Höllmann auf, der aber dennoch betont: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Unterstützung erhalten und gut gewirtschaftet. Wir kämpfen nicht um unsere Existenz, wie es in anderen Tierheimen teilweise der Fall ist.“ Neben Geldspenden besteht im Tierheim und dem Lüdenscheider Fressnapf zusätzlich die Möglichkeit, den Tieren an dort aufgestellten Weihnachtsbäumen selbst ihre Wünsche zu erfüllen.

Tafel Lüdenscheid

Ähnlich (durchschnittlich) fällt die Spendenbilanz bei der Tafel aus. „Wir haben weniger große, dafür aber mehr kleine Spendenbeträge erhalten, sodass es sich insgesamt die Waage hält“, sagt die 2. Vorsitzende Hanni Bethke. Unverändert hoch sei hingegen die Anzahl an Sachspenden geblieben – was auch gut so sei: „Erfahrungsgemäß fallen die Monate Januar und Februar sehr mau aus – daher können wir aktuell haltbare Lebensmittel besonders gut gebrauchen, die wir dann bei Bedarf ausgeben können“, erklärt Bethke.

Die Liste sei lang und reiche von Konserven, Nudeln und Reis über Zucker und Mehl bis hin zu H-Milch, Kakao oder Tee. „Auch wenn wir nun bis zum 2. Januar geschlossen haben, nehmen wir Sachspenden nach telefonischer Absprache weiterhin an“, betont die 2. Vorsitzende. Die Telefonnummer hierfür laute: 01 73 /2 55 28 55. Danach ist die Abgabe wieder zu den normalen Öffnungszeiten möglich.

SOS Kinderdorf

Etwas schlechter fällt hingegen die Bilanz von Andreas Marder, Bereichsleiter Verwaltung beim SOS-Kinderdorf Sauerland, aus: „Wir bemerken schon im gesamten Jahresverlauf eine leicht rückläufige Spendenbereitschaft – auf Bundesebene und auch bei uns. Da die Spenden insgesamt wohl nicht weniger wurden, scheinen sie sich aktuell anders zu verteilen.“ Dies betreffe vor allem spontane Spenden, „treue“ Spender hätten auch in diesem Jahr nahezu ausnahmslos den für sie gewohnten Betrag gespendet.

Auch beim SOS Kinderdorf ist der Bedarf indes groß wie selten: „Neben den bekannten Preissteigerungen macht uns die Krankheitswelle bei Personal und Kindern aktuell massiv zu schaffen“, sagt Marder.

Spendenkonten

Hospiz Lüdenscheid: DE97 4585 0005 0000 1381 23

Caritasverband Altena-Lüdenscheid: DE96 3606 0295 0011 5700 20

Tierheim Dornbusch: DE26 4585 0005 0000 0784 85

Tafel Lüdenscheid: DE47 4585 0005 0000 1478 50

SOS Kinderdorf: DE83 4585 0005 0000 0333 24