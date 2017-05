Spekulationen über Verkauf der Sportklinik

+ © Eiber Die Sportklinik Hellersen. © Eiber

Lüdenscheid - Eine angespannte Stimmung herrscht zurzeit auf den Fluren und in den Behandlungszimmern der Sportklinik Hellersen. Der Wechsel in der Geschäftsführung von Wiebke Schandelle zu Wirtschaftsberater Dirk Burghaus (wir berichteten) stößt in der Belegschaft überwiegend auf großes Unverständnis.