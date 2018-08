Audi-Fahrer rammt Ford: Polizei kassiert Führerschein

Erheblicher Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Sauerfelder Straße.

Lüdenscheid - Bilanz eines Unfalls: Wirtschaftlicher Totalschaden, keiner verletzt, der Verursacher muss den Führerschein abgeben.

Auf der Sauerfelder Straße in Höhe der Einmündung zur Hochstraße hat sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein spektakulärer Unfall ereignet. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei niemand.

Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Sauerfelder Straße musste wegen notwendiger Aufräumarbeiten gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten Trümmerteile von der Fahrbahn und streuten ausgelaufene Betriebsstoffmittel ab. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

An einem entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an einem weiteren wurde der Schaden auf rund 16 000 Euro geschätzt. Was war passiert?

Nach den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang war ein Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Sauerfelder Straße hinaufgefahren und hatte auf der Linksabbiegespur, die in die Hochstraße führt, einen anderen Wagen überholt, um weiter Richtung Bräuckenstraße zu fahren.

Dabei prallte er an der Rand der Verkehrsinsel und wurde von dort wiederum gegen einen am Gehweg der Straße Im Hasley geparkten Ford geschleudert, der dadurch mehrere Meter nach vorn geschoben wurde.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt. Anwohner wurden in weitem Umfeld des Unfalls durch den Aufprall und das Quietschen der Reifen aufgeschreckt.